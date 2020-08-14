Türkiye

Çavuşoğlu: İsviçre’nin arabuluculuk teklifini prensipte kabul ettik

14 Ağustos 2020
Mevlüt Çavuşoğlu

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanırken TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre’nin arabuluculuk teklifinde bulunduğunu ve teklifi prensipte kabul ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu açıklamayı, resmi ziyarette bulunduğu İsviçre’de Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı.

Çavuşoğlu, İsviçre’nin arabulucu rolü üstlenme teklifini prensipte kabul ettiklerini belirtip “Yunanistan ile gerginlikten yana olmadık. Yunanistan taciz ederse karşılığını alır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin (AB) tavrıyla ilgili de “AB, Yunanistan’ı daha fazla teselli etmemeli ve bunun yerine diplomasiyi ve sağduyuyu desteklemeli” diye konuştu.

Fransa, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji arama çalışmalarına karşı bölgedeki askeri varlığını geçici olarak artıracağını söylemiş ve Perşembe günü bölgeye iki savaş uçağı ve bir firkateyn konuşlandırmıştı.

Bakan Çavuşoğlu, Fransa’yı eleştirip “Fransa’nın özellikle gerginliği artıracak adımlardan kaçınması lazım. Böyle kabadayılıklarla bir yere varamazlar. Bu tür adımların da Türkiye üzerinde bir etkisinin olmayacağını söylemek isterim” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cuma günü Doğu Akdeniz’deki gerilimle Yunanistan’ı eleştirip “Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değildir” dedi.

Atina: Yunan ve Türk donanma gemileri arasında yaşanan olay bir kaza

Diğer yandan Perşembe günü Kıbrıs ve Girit adaları arasında Yunan ve Türk donanma gemileri arasında yaşanan olayla ilgili Yunan kaynaklar Reuters haber ajansına konuştu ve iki geminin küçük bir çarpışma yaşadığını, olayın bir kaza olduğunu ifade etti.

Reuters’a konuşan bir Yunan yetkili, Türkiye’nin Oruç Reis gemisinin Yunan donanmasına ait gemiler tarafından bir süredir takipte tutulduğunu hatırlattı.

Yunan gemisi Limnos’un Oruç Reis’e yaklaştığı, bu sırada önünün Türk donanmasına ait Kemal Reis tarafından kesildiği belirtildi.

Reuters’a konuşan Yunan kaynak, Limnos’un bir çarpışmayı önlemek adına dümen kırdığını ancak Limnos’un burnunun Kemal Reis’in arka bölümüne çarptığını ifade etti. Yunan kaynak, ‘Olay bir kazaydı’ diye konuştu ve Limnos’un hasar görmediğini belirtti.

Limnos’un daha sonra Fransa ile birlikte icra edilen müşterek askeri tatbikata katıldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada “Oruç Reis’e saldıranlar bedelini en ağır şekilde öder. Bugün ilk cevabı aldılar” demişti.

Avusturya Dışişleri Bakanı: AB Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirmeli

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları da Cuma günü Doğu Akdeniz gündemiyle toplandı.

Avusturya ise birliğin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenber, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Viyana ziyareti sırasında düzenlediği ortak basın açıklamasında Doğu Akdeniz’deki gerginlik hakkında “Avusturya bu tehlikeli durum nedeniyle çok endişeli. Bu gerilimin artma riski var” dedi.

Schallenberg “Doğu Akdeniz’deki bazı ülkelerin attığı adımlar, AB’nin Türkiye ile ilişkisini gözden geçirmesine yol açmalı” diye konuştu.

AB Dışişleri Bakanları’nın Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın deniz sınırlarıyla ilgili tutumuna destek çıkması ve taraflara uluslararası hukuka saygı göstermeleri çağrısı yapması bekleniyor.


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