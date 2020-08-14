Çavuşoğlu: İsviçre’nin arabuluculuk teklifini prensipte kabul ettik

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanırken TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre’nin arabuluculuk teklifinde bulunduğunu ve teklifi prensipte kabul ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu açıklamayı, resmi ziyarette bulunduğu İsviçre’de Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı.

Çavuşoğlu, İsviçre’nin arabulucu rolü üstlenme teklifini prensipte kabul ettiklerini belirtip “Yunanistan ile gerginlikten yana olmadık. Yunanistan taciz ederse karşılığını alır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin (AB) tavrıyla ilgili de “AB, Yunanistan’ı daha fazla teselli etmemeli ve bunun yerine diplomasiyi ve sağduyuyu desteklemeli” diye konuştu.

Fransa, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji arama çalışmalarına karşı bölgedeki askeri varlığını geçici olarak artıracağını söylemiş ve Perşembe günü bölgeye iki savaş uçağı ve bir firkateyn konuşlandırmıştı.

Bakan Çavuşoğlu, Fransa’yı eleştirip “Fransa’nın özellikle gerginliği artıracak adımlardan kaçınması lazım. Böyle kabadayılıklarla bir yere varamazlar. Bu tür adımların da Türkiye üzerinde bir etkisinin olmayacağını söylemek isterim” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cuma günü Doğu Akdeniz’deki gerilimle Yunanistan’ı eleştirip “Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değildir” dedi.