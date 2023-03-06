Ekonomi Öncelik mi?

Ülkemizde 10 yıllardır sürdürülebilir herhangi bir modelin sürdürüldüğü ile ilgili kalıcı emareler olmadığı bir gerçektir.

21 Yüzyılda ekonomi ülkelerin Devletlerin halkının refahı ve devletlerin ihtiyaçlarını planlama noktasında ki en önemli araçlarından bir tanesidir.

10 yıllardır sürdürmeye çalıştığımız politikasız genel geçer konularla konjonktürel durumun yarattığı pozisyonlara bağlı olarak aylık yıllık ekonomi politikaları sonucunda geldiğimiz nokta apaçık ortadır.

Öz sermayesiz ülkelerin kendi ekonomi politikaları ile ilgili plan yapabilmesi mümkün değildir.

Üretim kapasitemizin ülke ekonomisindeki Payı, ile ithalat ihracat oranlarındaki makas doğru orantılı olduğunu söyleyebilirim ,üretemiyorsanız üretimi yeterince teşviklendirmiyorsanız üretime dayalı ekonomi politikalarını geliştirmiyorsanız ithalata dayalı bir yapınız varsa,bu yapının sonuçları şu anda yaşadığımız kontrolünü yapamadığımız dövize endeksli girdilerin en yüksek seviyede olduğu bir ekonomi düzensizliğin içinde Türk parası kazanarak varlıklarını sürdürmeye çalışan bireyler ve küçük orta boy işletmelerin tutunabilmeleri olanak dışı olduğu çok net ortadadır.

2000 Sonrası yaşadığımız pandemi ve ardından Türkiye’deki depremlerin sosyal ve ekonomi olarak bir karşılığı olacaktır, kendi ayaklar üzerinde duramayan ekonomilerin dışa bağımlı kaynak noktasındaki sürdürülebilir kalıcı ve planlı akışının Bizim bütçe içinde olmaması ülkemizde yaşayan bireyden iş insanına kamuya ve birçok yere yansıyacağı sonuçlarının toplum üzerindeki etkisinin yıl içerisinde ekonomideki istikrarsızlığın yarattığı sonuçları en etkin şekilde göreceğiz.

Evet alışmış olduğumuz birçok alanda olduğu gibi ekonomi alanındaki istikrarsızlıkların yarattığı duruma alışkanlık sağlamış olan Kıbrıs esnafı işi insanın üreticisini bu duruma da eyvallahmı diyeceğini merak etmiyorum, çünkü gerçekten bu tür sonuçların insan odaklı olduğunu eksik ve bilinçsiz yönetimlerden dolayı bu günleri yaşadığımızı bilmelerine rağmen sorgulamamalarına anlayışla karşılamadığını söylemek istiyorum.

Kıbrıs Türk toplumunun son yıllarda yaşadığı birçok olayın Kader olmadığını anlayabilecek niteliğe sahip olduğunu düşünmekteyim, ancak toplum üzerindeki sosyal siyasal psikolojik ve ekonomik anlamındaki baskıların sonucunda kendini ifade etme noktasındaki davranışını yeterli olmadığı noktasında gözlemim olduğunu söylemeliyim.

Kendi Ayakları üzerinde duran bireyden başlayan topluma dönüşen parametrenin süreçlerini hatırlayarak çağdaş ve gelişmiş toplumların yaşam biçimlerini referans alma noktasındaki umutsuzluğu ortadan kaldırabilecek sivil toplum hareketlerine sosyo psikolojik olarak ihtiyacımız vardır.

Yaşadığımız coğrafya Akdeniz çanağında uzun yıllardır birçok olumsuzluğun yarattığı ve son olarak da depremlerin ortaya çıkardığı durumdan Bizlerde bir ders çıkarmak zorundayız.

Bu dersi çıkarabilecek kurumsal olarak kendi halkının ve kendi geleceğini planlamasını yapabilecek sosyal devletin toplumunun ihtiyaçları noktasındaki ortaya koyması gereken anayasal ve yasal hakları göstermek zorundadır.

Ülkeyi yönetme sorumluluğu alanların toplumunun ihtiyaçları noktasındaki öngörüsüzlüğünün sonuçlarını toplumun talepleri ile örtüşmediğini yaşananlar üzerinde somut olarak görmekteyiz.

Yaşadığımız bu zaman diliminde ülkemizdeki her bireyin ekonomik sosyal siyasal hukuk uluslararası normlar anlamındaki sıkıntılarının karşılığı olmadığını görüyoruz. Sonuç olarak kendi ayaklarının üzerinde duran ekonomi ve siyasal politikalarını Kendi öz kaynakları ve insan talepleri noktasındaki beklentiler ötesinde yaşadığımız bu hayatlar kendimize mi ait olduğunu sorgulamalıyız değerlendirip sonuca gitmeliyiz.

Bireyden topluma tercihlerimiz sonucunda yaşadıklarımızdan sorumlu olduğumuzu bilecek özgüvene ve öz eleştiriye sahip miyiz.?