Ekonomi Bakanlığı, kasap ve marketleri et satışı hakkında bilgilendirdi

Ekomomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi personeli, kasap ve et satışı yapılan market reyonlarını ziyaret ederek, et satışıyla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde Ticaret Dairesi tarafından hazırlanan broşür de dağıtıldı

Hazırlanan broşürde, kasap ve market kasap reyonları satış yerlerinde bulunması gereken kurallar, yetkili otoriteler ve satış usulleri, fiyat etiketi denetimleri kapsamında doğabilecek cezalar hakkında detaylı bilgiler yer alıyor.