Ekmekçi:Bu çocuğun günahı, kimin boynuna?

Hüseyin Ekmekçi ‘başörtüsü baskısı’ nedeniyle küçük bir kızın başına gelenleri yazdı

Şiddetten kaçıp adaya sığınan bir anne…

Maddi zorluklar…

Sıkıntılar…

Kızı akıllı mı akıllı…

İlahiyat Koleji’ni kazanıyor.

9’uncu sınıf.

15 yaşında…

Anne, maddi imkanlarla boğuşuyor.

Devreye İlahiyat Koleji yönetimi giriyor.

Anneyle temas ediliyor.

Yurda alıyorlar kızı…

Maddi yardım yapılıyor.

Anne mutlu…

Kız mutlu…

Derken anne bir gün eve geliyor ve…

Kızına bir başörtüsü uzatıyor.

“Tak” diyor…

Bu baskı günlerce devam ediyor…

Anne çaresiz…

Ya “başörtülü” olacak kızı ve okuldan yardım devam edecek…

Ya da maddi kriz…

İki ay sürüyor bu baskı.

Başörtüsünü reddediyor kız.

Derken…

Önceki gün kız, rehber öğretmene gidiyor.

O da ne?

Kolları jiletlemiş…

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