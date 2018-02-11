“Ekmek teknem battı, mağdurum”

Lapta’da balıkçı barınağında 7 Aralık 2017 tarihinde fırtına nedeni ile batan teknenin sahibi Münür Haşimoğlu, Tarım Bakanlığı yetkililerince tespit edilen 40 bin TL’lik zararının halen tazmin edilmediğini söyledi. Haşimoğlu, mağduriyetini Havadis ile paylaştı

Duygu ALAN

Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği’ne ait Lapta’da balıkçı barınağında bulunan ve 7 Aralık 2017 tarihinde fırtına nedeni ile batan teknenin sahibi Münür Haşimoğlu, 3 aydır balığa çıkamadığını dolayısıyla maddi açıdan ciddi mağduriyet yaşadığını söyleyerek zararının bir an önce tazmin edilmesini istedi.

Münür Haşimoğlu, Havadis’e yaptığı açıklamada, Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği’ne üye balıkçıların yıllardır söz konusu barınaktaki eksikliklerin tamamlanması konusunda yetkililere çağrıda bulunduklarını ve olası bir fırtınada mendirek yetersiz kalarak teknelerin batabileceği uyarsında bulunduklarını ancak uyarılarının bir türlü dikkate alınmadığını söyledi.

Haşimoğlu, 7 Aralık 2017 tarihinde sonunda korkulanın olduğunu ve fırtına nedeni ile barınaktaki teknesinin battığını, Tarım Bakanlığı yetkililerinin tespitine göre de 40 bin TL zarara uğradığını kaydetti.

“Ekmek teknem battı”

Geçimini balıkçılık ile sağlayan Haşimoğlu, “Teknemle birlikte ekmek kapım da sular altına gömüldü. Yıllarca uyardık, mendireğin sağlamlaştırılmasını ve uzatılmasını istedik, tekneler zarar görecek dedik, dinletemedik, dikkate alınmadık. Ne yazık ki sonunda haklı çıktık” dedi.

Haşimoğlu, yetkililere bir kez daha çağrıda bulunarak Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği’ne ait Lapta’da balıkçı barınağında mendireğin bir an önce sağlamlaştırılmasını ve uzatılmasını istedi.

Haşimoğlu, “Henüz mevsim kış ve her an bir fırtına daha yaşanabilir. Henüz vakit varken önlem alınsın. Başıma gelenler bir başka balıkçının başına gelmeden harekete geçilsin” diye konuştu.

Geriye koca bir enkaz kaldı

Lapta’da 7 Aralık 2017 tarihinde sabah saat 04,00 sıralarında fırtına nedeni denizde dev dalgalar oluştu, Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği’ne ait Lapta’da balıkçı barınağında mendirek dalgalara karşı yetersiz kaldı.

Münür Haşimoğlu’na ait olan 7 buçuk metre uzunluğundaki “Mobidik” adlı balıkçı teknesi o fırtınada su alarak battı.

Haşimoğlu, 3 aydır denize açılamıyor. Geçimini balıkçılıkla sağlayan Haşimoğlu, dört gözle tazmin edilmeyi ve yeniden denize açılacağı günleri bekliyor.

Barınakta sorunlar çözümlenmedi

Haşimoğlu, Lapta’da balıkçı barınağında dalga kıranın işlevini kaybetmiş durumda olduğunu ve fırtınalı havalarda dalgaların dalga kıranı aşarak teknelere kadar ulaştığını söyledi.

Münür Haşimoğlu, “Mendirek ise yarım bırakıldı. Lapta’da balıkçı barınağında mendireğin doğu istikametine doğru 150 metre daha uzatılması gerekiyor” dedi.