Ekmeğinin peşinde can verdi

Lefkoşa’da Gönyeli çemberi yakınlarında bulunan otel inşaatı, dün öğlen kana bulandı

11 METREDEN BETONA: Lefkoşa’da Gönyeli çemberi yakınlarında, bir inşaatta çalışan 29 yaşındaki Beyazıt Temiz, dün öğle saatlerinde inşaatının altıncı katından düşerek beton zemine çakıldı. İskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 11 metre yükseklikten beton zemine düşen Temiz, olay yerinde yaşamını yitirdi

FAALİYETİ DURDURULDU: KKTC’de Pazar günü zorunlu olmadıkça inşaat faaliyetleri yapılması yasak ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, söz konusu inşaat şirketi, ‘beton dökümü yapacağı’ gerekçesi ile bakanlıktan dün için özel izin aldı. Ancak, ölüm olayının ardından inşaatın faaliyeti durduruldu

Polis Basın Subaylığı’ndan “Ani ve Gayri Tabii Ölüm (İş kazası) başlığı ile verilen habere göre, Gönyeli Çemberi yakınlarda yapımı devam eden otel inşaatında çalışan 29 yaşındaki Beyazıt Temiz, dün saat 14.00 sıralarında altıncı katta, iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 11 metre yükseklikten beton zemine düştü. Beyazıt Temiz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis, “iş kazası” olarak belirtilen olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, olay yerinde söz konusu inşaat şirketinin gerekli iş güvenliği önlemlerini alıp almadığı tespit etmek üzere inceleme yaptı.

Pazar günü izne tabi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle 1 Mart 2018 tarihinden itibaren, inşaat sektöründe faaliyette bulunma; pazar hariç diğer günlerde sabah saat 07.00’den akşam 21.00’e kadar olacak şekilde sınırlandırıldı. Pazar günleri ise inşaat faaliyetleri yapılması yasaklandı.

Ancak teknik zorunluluk, güvenlik, tehlikeli durum vb. zorlayıcı nedenlerle hafta içi günlerde saat 21.00’den sonra meskun mahallerde ve pazar günleri faaliyette bulunulmasının gerekli olduğu belirli bir iş veya iş yeri için en az 3 iş günü önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin alınması şartı ve izin belgesinde belirtilecek süre ve işlerle sınırlı olmak koşuluyla bu kapsamdaki işler yapılabiliyor.

Bakanlığın izni vardı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, 29 yaşındaki Beyazıt Temiz’in yaşamını yitirdiği inşaatta dün beton dökümü işlemi yapılıyordu. İlgili şirket, ‘beton dökümü yapılacağı’ gerekçesi ile bakanlıktan belirtilen zaman diliminde Pazar günü faaliyetin devamı için izin almıştı.

Ölümün ardından inşaat devam etti

Polis, “iş kazası” olarak belirtilen olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, söz konusu inşaatın faaliyeti işçinin ölmesinin ardından devam etti ve inşaat faaliyetleri bakanlık müfettişlerinin olay yerine gitmesiyle durduruldu.