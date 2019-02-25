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Doğan aleyhinde soruşturma sürüyor

25 Şubat 2019
şahin DOĞAN

Ülkeye izinsiz kumar makinesi ithal eden Şahin Doğan, “izinsiz şans oyunu makinesi ithal etmek”, “tasarrufunda, kontrolünde kanunsuz şans oyun makinesi bulundurmak” ve “kumar oynatmak” suçlarından tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da 2019 Ocak ve Şubat ayları arasında meydana gelen “izinsiz şans oyunu makinası bulundurma ve ithal etme” suçlarından tutuklanan zanlı Şahin Doğan, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren Lefkoşa Çürümleri Önleme şubesinde görevli polis memuru Kemal Özkılıç, zanlı Şahin Doğan’ın 2019 Ocak ve Şubat ayları arasında Lefkoşa’da “izinsiz şans oyunu makinesi ithal etmek”, “tasarrufunda, kontrolünde kanunsuz şans oyun makinesi bulundurmak” ve “kumar oynatmak” suçundan tutuklandığını kaydetti.

Kemal Özkılıç, zanlının gönüllü ifade verdiğini, ve suçunu itiraf ettiğini ayrıca ithal etmiş olduğu toplam 7 makinanın birinin poliste emare tutulduğunu kaydetti. Soruşturmanın henüz başladığını kaydeden Kemal Özkılıç, zanlının bu aşamada poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Polşs Basın Subaylığı’ndan dün yapılan açıklamada yürütülen ileri soruşturma kapsamında, Şahin Doğan’ın arabasında ve Gayretköy’deki evinde yapılan aramada 8 adet daha şans oyun makinesi bulunarak emare olarak alınırken, iki ayrı kahvehaneye de aynı makinelerden birer tane daha tedarik ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

 

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