Kıbrıs

Ek mesai sorunu çözüldü

3 Eylül 2020
Kamusen

Pandemi dolasıyla ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimi için geçen şubat ayında mahkemelerde görev yapan personelin mesailerinin dışında uzun saatler ek mesai yaptığı fakat günümüze kadar ödenmediği için oluşan problemi çözmek adına KAMUSEN Başkanı Metin Atan’ın Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı bildirildi.

KAMUSEN’den yapılan yazılı açıklamada, “ilgili kurumun kalemine kaynak aktarılarak çalışanların harcama belgelerinin hazırlandığı ve Maliye Bakanlığına gönderildiği” belirtildi.

Açıklamada, “Ayrıca şubat ayı Bakanlar Kurulu kararı neticesinde ek mesailerin %100 ödeneceği belirtilmiştir. Sorunların çözüm odaklı ve diyaloglarla çözülebileceği bir kez daha kanıtlanmıştır.” denildi.


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