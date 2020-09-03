FutbolSpor

Gönyeli’den yeni döneme merhaba

3 Eylül 2020

Yeni sezona yeni yapılanma ile giren Gönyeli , resmi sezon açılışını da gerçekleştirdi. Gönyeli Stadı’nda gerçekleşen resmi sezon açılışına Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da katılanlar arasında oldu. Kulüp Başkanı Mehmet Çıldır’ın açılış konuşması ile başlayan resmi sezon açılışında Gönyeli’deki yeni yapılanma ve yeni oluşum gözler önünde idi.

En alt yaş grubundan A takım seviyesine kadar tüm futbolcular, eğitmenlerin ve antrenörlerin ailelerle birlikte Gönyeli Stadı’ndaki heyecanı gözlerden kaçmadı.

A takım kadrosunda bulunan kaleci Kemal Bağbal vatani görevde olduğu için açılış törenine katılamazken, özel izinle yurt dışına gitmek zorunda kalan yeni transferlerden Azat dışında takımda eksik futbolcu yoktu. Yeni transferleri, yeni teknik heyeti ile basın ve taraftarları önüne çıkan Gönyeli’de yeni oyuncu transferlerinin de gerçekleşmesi bekleniyor.

Son transfer kaleci Okyanus oldu

Gönyeli’nin yeni sezon açılışına yeni transfer edilen kaleci Okyanus da katılanlar arasında idi. Yabancı kontenjanını geçtiğimiz sezon takımda forma giyen Sylla’dan kullanan Gönyeli, Baf’tan Hürben, Ahmet Hatay, Bağcıl’dan Isaac, Doğan’dan Erdinç ve kaleci Okyanus, M.A.Yeşilova’dan Ulaş Candanal ve Talat Dağer, Düzkaya’dan Ahmet Can Temel’i transfer etmişti. Gönyeli teknik heyet Osman Emiroğlu, Çetin İleri, Serkan Önet ve Erdinç Arabacıoğlu ile birlikte yeni sezon açılışını resmen gerçekleştirmiş oldu.


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