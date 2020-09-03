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Dolar kurundan yeni rekor

3 Eylül 2020
Dolar

Dolar, güne yükselişle başlamasının ardından 7,4313 seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Dün en düşük 7,3587, en yüksek 7,4033 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,3858’den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7,4313’ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 artışla 8,8004’ten satılıyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1835 seviyesinde dengelendi.
AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,42887,43387,43137,3591%0,6911:57
EUR – Euro8,79308,80028,80048,7171%0,5311:57
GBP – İngiliz Sterlini9,89339,90029,89679,8225%0,3611:57
CHF – İsviçre Frangı8,14608,16998,15588,0954%0,5411:57
CAD – Kanada Doları5,67625,68015,66805,6945%0,3211:53


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