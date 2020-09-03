Dolar kurundan yeni rekor

Dolar, güne yükselişle başlamasının ardından 7,4313 seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi.
Dün en düşük 7,3587, en yüksek 7,4033 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,3858’den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7,4313’ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 artışla 8,8004’ten satılıyor.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1835 seviyesinde dengelendi.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|7,4288
|7,4338
|7,4313
|7,3591
|%0,69
|11:57
|EUR – Euro
|8,7930
|8,8002
|8,8004
|8,7171
|%0,53
|11:57
|GBP – İngiliz Sterlini
|9,8933
|9,9002
|9,8967
|9,8225
|%0,36
|11:57
|CHF – İsviçre Frangı
|8,1460
|8,1699
|8,1558
|8,0954
|%0,54
|11:57
|CAD – Kanada Doları
|5,6762
|5,6801
|5,6680
|5,6945
|%0,32
|11:53