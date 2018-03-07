Ehliyet verme sisteminde radikal değişim yolda

Ada TV’ye konuşan Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yabancıların KKTC’de araç kullanma koşullarında önemli değişikliklere gidileceğini açıkladı.

Yeni değişiklikle 20 ders alıp bu derslerin sonunda sınavı veremeyen ülkede araç kullanamayacak. Ülke trafiğine uyum için hem gece hem gündüz ortamında dersler düzenleneceğini belirten Atakan, “Ehliyet verme sistemi radikal değişimlere uğrayacak. Kısa sürede açıklayacağız” dedi.

SAHTE EHLİYETE GEÇİT YOK

“ÜÇÜNCÜ ülkelerden gelen ve KKTC ehliyeti ile değiştirilen ehliyetlerin sahte olduğuna dair ciddi bilgiler alıyoruz”diyen Bakan Atakan, şunları söyledi: Türkiye’de bazı şebekelerin bazı arap ülkelerinin ehliyetlerini sahtelediği bilgisini aldık.”