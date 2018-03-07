Binali Yıldırım ve Tufan Erhürman ortak açıklama yaptı

Türkiye Başbakan Yıldırım, “Ada’da eğer kalıcı, sürdürülebilir bir çözümün mümkün olması gerekiyorsa Güney Kıbrıs Rum tarafının buna zihinsel olarak hazır olması lazım.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Erhürman Ankara’da Türkiye Başbakan’ı Yıldırım ile görüşmesinin ardından ortak açıklama yapıldı.

Türkiye Başbakan’ı Yıldırım, “Ada’da eğer kalıcı, sürdürülebilir bir çözümün mümkün olması gerekiyorsa Güney Kıbrıs Rum tarafının buna zihinsel olarak hazır olması lazım.” ifadelerini kullandı.

“Ada ve çevresinde barış için işbirliği sürecek” diyen Binali Yıldırım, “bu ziyaretin yeni açılımlara sebep olmasını dilerim, lalıcı çözüm için Rum tarafının zihinsel olarak hazır olması, paylaşmaya hazır olduğunu göstermesi gerekir” şeklinde konuştu.

Başbakan Tufan Erhürman da açıklamasında,

“Ekonomik ve sosyal kalkınma alanında projelerimiz var, burada hedeflerimizin aynı olduğunu gördük, icraat hedeflerinde ortak hedefe yöneliyoruz. Maddi manevi katkıları görmek bizi mutlu etmiştir.” dedi.