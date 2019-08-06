Eğlencenin kalbi havuz başında atıyor

PAZAR KEYFİ İYİCE BOYUT ATLADI:

Girne Anahodolu Hotel arkasında hizmet veren Neo Pool Lounge’un pazar keyfine bu kez dünyaca ünlü Magit Cacoon ile ülkemizden Huser ses getirdi. Absolut sponsorluğunda gerçekleşen eğlence büyük beğeni kazandı

Girne Anahodolu Hotel arkasında hizmet veren Neo Pool Lounge gündüz partileriyle eğlencenin kalbini havuz başında attırmayı sürdürüyor. Partinin geçtiğimiz pazar günü enerjisini tetikleyenler dünyaca ünlü Magit Caccon ile ülkemizden Huser oldu. “Other Dimension”, “Love Express”, “Freedom is Timeless” gibi albümleriyle beğeni kazanan güzel DJ Magit Caccon havuz partide hem göze hem kulağa hitap etti.

Yaz ritimlerinin havuz ve orman eşliğinde hayat dolduğu parti Absolut votka ana sponsorluğunda gerçekleşti. Ülkemizden DJ Huser’in de kabine girdiği pazar günü hayli ateşlenen güneş keyfi havuzun ferahlatıcılığıyla birleşince konukların keyfine diyecek söz kalmadı. Bu keyifli partiden objektiflere birbirinden güzel kareler yansıdı.