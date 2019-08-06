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Arar güzelliği ve sesiyle büyüledi

6 Ağustos 2019

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, Poll Production organizasyonu Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında geçtiğimiz akşam müzikseverlerle buluştu. Arar, eşsiz yorumu ve sevilen şarkılarının yanı sıra kostümleri ve güzelliği ile de geceye damga vurdu. Üç farklı kostüm ve konseptle sahne alan güzel yorumcu konsere, sanatçının savaşçı ruhunu yansıtan, swarovski taşlar ve deri parçalar ile hazırlanan bir elbise ile başladı. Konserin ikinci bölümünde iki farklı kostüm giyen Arar, startı yeşil ipek-saten elbisesi ile verdi. Son olarak beyaz tişört ve kot şort ile sahne alan Arar’a bu bölümde 8 dansçı eşlik etti. Başarılı sanatçı, yeni single çalışması “Çık Aradan” şarkısında yaptığı dans koreografisiyle sahnede tüm hünerlerini sergiledi.

Konserin ikinci bölümünde seyircilerin arasından seçtiği 25 kişiyi sahneye davet eden Arar, talihli izleyicilere Harbiye sahnesinin büyülü atmosferini yaşattı. Konserin son bölümünde “Islak Islak” şarkısı eşliğinde başlayan yağmur izleyenleri şaşırttı. Başta şarkıya özel yapılan bir prodüksiyon zannedilen yağmur eğlenceyi ikiye katladı. Konser alanını dolduran 5 bin kişi dağıtılan yağmurlukları da giyerek doyasıya eğlendi.

 

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