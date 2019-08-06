ABD’de atlı polislerin tepki çeken uygulaması

ABD’de Texas eyaletinin Galveston kasabasında atlı polislerin kelepçeli şüpheliye uyguladığı yöntem tepki çekti. Polisler, kelepçesine ip bağladıkları şüpheliyi at üstünde giderken yanlarında çekerek götürdüler.

Bu anın fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı.

Yerel basına konuşan vatandaşlar “Köpeğe bile böyle davranmazsın!” yorumunu yaptı. Şüphelinin siyah bir vatandaş olması ‘ırkçılık’ tartışmalarını gündeme getirdi.

Gelen tepkiler üzerine Galveston Polis Şefi Vernon Hale, tutuklanan 43 yaşındaki Donald Neely’den özür diledi. Uygulanan yönteme polis eğitimlerinde yer verildiğini ve bazı senaryolarda kullanılmasının etkili olduğunu söyleyen Şef Hale, “Karşılaştığımız bu durumda polis memurlarımız yanlış bir karar vermiş, ulaşımı sağlamak için başka bir araç gelene kadar beklemeleri gerekirdi” ifadesini kullandı.