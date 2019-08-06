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ABD’de atlı polislerin tepki çeken uygulaması

6 Ağustos 2019

ABD’de Texas eyaletinin Galveston kasabasında atlı polislerin kelepçeli şüpheliye uyguladığı yöntem tepki çekti. Polisler, kelepçesine ip bağladıkları şüpheliyi at üstünde giderken yanlarında çekerek götürdüler.

Bu anın fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı.

Yerel basına konuşan vatandaşlar “Köpeğe bile böyle davranmazsın!” yorumunu yaptı. Şüphelinin siyah bir vatandaş olması ‘ırkçılık’ tartışmalarını gündeme getirdi.

Gelen tepkiler üzerine Galveston Polis Şefi Vernon Hale, tutuklanan 43 yaşındaki Donald Neely’den özür diledi. Uygulanan yönteme polis eğitimlerinde yer verildiğini ve bazı senaryolarda kullanılmasının etkili olduğunu söyleyen Şef Hale, “Karşılaştığımız bu durumda polis memurlarımız yanlış bir karar vermiş, ulaşımı sağlamak için başka bir araç gelene kadar beklemeleri gerekirdi” ifadesini kullandı.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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