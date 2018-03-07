Eğlence üstüne eğlence

GECELER UZAYIP GİDİYOR:

Lefkoşa içinin uğrak mekanlarından olan Barricade Bar, Ahmet Evan ve grubunun coşturduğu gecenin ardından Grup Rast’la eğlencede tavan yaparak ilgi odağı oldu.

Lefkoşa içinin hayat kaynaklarından olan Barricade Bar’da canlı müzik geceleri uzadıkça uzuyor. Mekanın daimi grupları sahneyi hiçbir hafta sonu boş bırakmıyor. Geçtiğimiz cuma gecesine hayat katan Ahmet Evan ve grubu her zamanki gibi konukları kendinden geçirdi.

Absolut Votka sponsorluğunda özel sunumların da yaşandığı gecede konukların keyfi hayli yerindeydi.

Mekanda cumartesilerin vazgeçilmezi haline gelen Grup Rast da bu coşkudan geri kalmadı. Sevilen repertuarıyla müdavimlerini üstüne çekerek eğlenceye tam gaz devam etti. Doğum günü kutlamalarıyla şenlenen her iki gecede de konuklar gönüllerince sohbet edip şarkılara eşlik etti.