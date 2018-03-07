Rusya’da helikopter düştü

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nde bir helikopterin düşmesi sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nde bir helikopterin düşmesi sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus haber ajansı RİA Novosti’nin bölge kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Rusya Sınır Güvenlik Güçlerine ait olduğu düşünülen Mi-8 tipi helikopter Çeçenistan’da düştü.

İlk belirlemelere göre, helikopterde 9 kişinin bulunduğu bilgisine yer verilen haberde, kaza nedeniyle en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kazaya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, çok sayıda ambulansın bölgeye sevk edildiği belirtildi.