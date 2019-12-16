Efsanenin dirilişi

Ahmet ÖZSOY

Çetinkaya, Gençlik Gücü karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle puan durumundaki tırmanışını devam ettirdi. Ligin ilk 9 haftasında puanla tanışamayan Çetinkaya 10’uncu hafta itibarı ile yükselişe geçti. Dün GG karşısında aldığı galibiyetle ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Çetinkaya Mehmet Bolkan ile adeta küllerinden doğdu ve efsanenin dirilişini izliyoruz.

Gençlik Gücü’nün dünkü durumu lige veda edecek yapıdadır. Kaleci Raif dışında dikkat çeken oyuncular Prince ve Uche, biraz da Idan. Ki sanırım sezonun ikinci devresinde yabancılarda değişiklik de yapılacak. Takım oyunu kötü olunca geçmişte daha iyi performans sergileyen yerliler de kötü oldu ne yazık ki.

Takımda forvet ve orta sahada oyun kuracak adam yok GG’de. Aşkın, Emir, Sezgin zaman zaman kritik müdahaleler yaptılar ancak bu oyun ile takımın ligde kalması pek mümkün değildir.

Tüm bu olumsuzluğa rağmen GG’nin, dün lider Cihangir’i koltuktan eden Türk Ocağı ile iki hafta önce Girne’de berabere kalmasını düşününce, GG’de bir organize eksikliği olduğunu tahmin etmek hata olmaz sanırım. Yani takımda potansiyel var ancak bunu sahaya yansıtamıyorlar.

Çetinkaya karşısında özellikle son bölümde beraberlik golünü atmak için ataklarını sıklaştıran GG Prince ve Uche dışında rakip kalede tehlikeli olamadı ve karambol golü aradı ancak mucize olmadı!

Çetinkaya’nın, Doğan, Yenicami ve GG galibiyetleri, Lefke deplasmanı ve Binatlı deplasmanından alınan beraberlikler, son hafta da Düzkaya ile deplasmanda karşılaşacak olması hesaba katılırsa sezonun ikinci devresinde yeni transferlerle çok takımın canını yakıp şampiyonluğu da belirleyici rol alabileceğini tahmin ediyorum.