FutbolSpor

Çetinkaya çıkışını sürdürüyor: 1-0

16 Aralık 2019

Süper Lig’in iki başkent ekibi Çetinkaya ile Gençlik Gücü’nün karşılaşmasını kazanan tek golle Çetinkaya oldu

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, İsmail Egeli, Sertan Alkın

 

Çetinkaya                                           1-0                         Gençlik Gücü

99.Kani Çeliker                                                                14.Raif Pehlivan

10.Allen Assogba                                                             88.Aşkın Kavaklı

55.Batuhan Calban                                                           4.Hacı Durdu Özer

4.Burak Emir                                                                     20.Emir Dolu

16.Doğukan Demirman                                                    12.Mehmet Kaygısız

10.Herve Amani                                                                (Dk.80 Hüseyin Paşa)

(Dk.69 Mehmet Güner)                                                      21.Sezgin Dağ

90.Mathew Boniface                                                        11.Muhammet Hasan Çirkin

11.Mustafa Yaşınses                                                       (Dk.77 Akın Yıldırım)

20.Toykan Hacet                                                             19.Ocran Idan

(Dk.78 Cemal Ş.Kurt)                                                    5.Arif Öztürk

2.Tunç Özgürgün                                                            (Dk.87 Özgür Ongun)

9.Çağdaş Aslan                                                                22.Prince Boateng

(Dk.90 Recep Akyol)                                                     15.Oliver Uche Sunday

 

                                                               Gol:

Dk.50 Mustafa Yaşınses

 

K-Pet Süper Lig’de ilk 9 haftada sıfır puan toplayan ancak son 4 maçtır da mağlup olmayan Çetinkaya, dün Atatürk Stadı’nda bir diğer beşkent temsilcisi Gençlik Gücü ile karşılaştı. Puan durumunda 1 puan önünde bulunan rakibini 1-0 mağlup eden Çetinkaya yenilmezlik serisini 5 maça çıkarırken ligde de 2 basamak yükselerek 13’üncü sıraya yerleşti.

Maçın ilk devresinde kötü futbol sergileyen iki takımdan gol pozisyonuna giren Çetinkaya oldu. Amani ve Boniface ile gole yaklaşan Çetinkaya bu pozisyonlardan sonuç alamazken GG’nin, Çetinkaya kalesinde tehlikeli pozisyonu olmadı.

İkinci devrenin henüz başında Mustafa Yaşınses’in şık golü ile 1-0 öne geçen Çetinkaya, 86’ıncı dakikada Boniface ile ikinci gole çok yaklaştı. Bu dakikada kaleci Raif ile karşı karşıya kalan Boniface Raif’i geçmeye çalıştı ancak Raif yatarak topu Boniface’in ayaklarından aldı.

Son 5 dakikada GG’nin beraberlik için kurduğu baskı sonuç vermedi ve maç 1-0 sona erdi.

 



Etiketler

İlgili Makaleler

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

16 Aralık 2019
Ahmet Özsoy

Efsanenin dirilişi

16 Aralık 2019
Fevzi Beyar

Liderlik yine devretti!

16 Aralık 2019

Ocak, Cihangir’i yaktı: 1-0

16 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı