Çetinkaya çıkışını sürdürüyor: 1-0

Süper Lig’in iki başkent ekibi Çetinkaya ile Gençlik Gücü’nün karşılaşmasını kazanan tek golle Çetinkaya oldu
Yer: Atatürk Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, İsmail Egeli, Sertan Alkın
Çetinkaya 1-0 Gençlik Gücü
99.Kani Çeliker 14.Raif Pehlivan
10.Allen Assogba 88.Aşkın Kavaklı
55.Batuhan Calban 4.Hacı Durdu Özer
4.Burak Emir 20.Emir Dolu
16.Doğukan Demirman 12.Mehmet Kaygısız
10.Herve Amani (Dk.80 Hüseyin Paşa)
(Dk.69 Mehmet Güner) 21.Sezgin Dağ
90.Mathew Boniface 11.Muhammet Hasan Çirkin
11.Mustafa Yaşınses (Dk.77 Akın Yıldırım)
20.Toykan Hacet 19.Ocran Idan
(Dk.78 Cemal Ş.Kurt) 5.Arif Öztürk
2.Tunç Özgürgün (Dk.87 Özgür Ongun)
9.Çağdaş Aslan 22.Prince Boateng
(Dk.90 Recep Akyol) 15.Oliver Uche Sunday
Gol:
Dk.50 Mustafa Yaşınses
K-Pet Süper Lig’de ilk 9 haftada sıfır puan toplayan ancak son 4 maçtır da mağlup olmayan Çetinkaya, dün Atatürk Stadı’nda bir diğer beşkent temsilcisi Gençlik Gücü ile karşılaştı. Puan durumunda 1 puan önünde bulunan rakibini 1-0 mağlup eden Çetinkaya yenilmezlik serisini 5 maça çıkarırken ligde de 2 basamak yükselerek 13’üncü sıraya yerleşti.
Maçın ilk devresinde kötü futbol sergileyen iki takımdan gol pozisyonuna giren Çetinkaya oldu. Amani ve Boniface ile gole yaklaşan Çetinkaya bu pozisyonlardan sonuç alamazken GG’nin, Çetinkaya kalesinde tehlikeli pozisyonu olmadı.
İkinci devrenin henüz başında Mustafa Yaşınses’in şık golü ile 1-0 öne geçen Çetinkaya, 86’ıncı dakikada Boniface ile ikinci gole çok yaklaştı. Bu dakikada kaleci Raif ile karşı karşıya kalan Boniface Raif’i geçmeye çalıştı ancak Raif yatarak topu Boniface’in ayaklarından aldı.
Son 5 dakikada GG’nin beraberlik için kurduğu baskı sonuç vermedi ve maç 1-0 sona erdi.