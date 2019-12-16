Çetinkaya çıkışını sürdürüyor: 1-0

Süper Lig’in iki başkent ekibi Çetinkaya ile Gençlik Gücü’nün karşılaşmasını kazanan tek golle Çetinkaya oldu

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, İsmail Egeli, Sertan Alkın

Çetinkaya 1-0 Gençlik Gücü

99.Kani Çeliker 14.Raif Pehlivan

10.Allen Assogba 88.Aşkın Kavaklı

55.Batuhan Calban 4.Hacı Durdu Özer

4.Burak Emir 20.Emir Dolu

16.Doğukan Demirman 12.Mehmet Kaygısız

10.Herve Amani (Dk.80 Hüseyin Paşa)

(Dk.69 Mehmet Güner) 21.Sezgin Dağ

90.Mathew Boniface 11.Muhammet Hasan Çirkin

11.Mustafa Yaşınses (Dk.77 Akın Yıldırım)

20.Toykan Hacet 19.Ocran Idan

(Dk.78 Cemal Ş.Kurt) 5.Arif Öztürk

2.Tunç Özgürgün (Dk.87 Özgür Ongun)

9.Çağdaş Aslan 22.Prince Boateng

(Dk.90 Recep Akyol) 15.Oliver Uche Sunday

Gol:

Dk.50 Mustafa Yaşınses

K-Pet Süper Lig’de ilk 9 haftada sıfır puan toplayan ancak son 4 maçtır da mağlup olmayan Çetinkaya, dün Atatürk Stadı’nda bir diğer beşkent temsilcisi Gençlik Gücü ile karşılaştı. Puan durumunda 1 puan önünde bulunan rakibini 1-0 mağlup eden Çetinkaya yenilmezlik serisini 5 maça çıkarırken ligde de 2 basamak yükselerek 13’üncü sıraya yerleşti.

Maçın ilk devresinde kötü futbol sergileyen iki takımdan gol pozisyonuna giren Çetinkaya oldu. Amani ve Boniface ile gole yaklaşan Çetinkaya bu pozisyonlardan sonuç alamazken GG’nin, Çetinkaya kalesinde tehlikeli pozisyonu olmadı.

İkinci devrenin henüz başında Mustafa Yaşınses’in şık golü ile 1-0 öne geçen Çetinkaya, 86’ıncı dakikada Boniface ile ikinci gole çok yaklaştı. Bu dakikada kaleci Raif ile karşı karşıya kalan Boniface Raif’i geçmeye çalıştı ancak Raif yatarak topu Boniface’in ayaklarından aldı.

Son 5 dakikada GG’nin beraberlik için kurduğu baskı sonuç vermedi ve maç 1-0 sona erdi.