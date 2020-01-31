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Efsane, “Ocak”a karşı üstün

31 Ocak 2020

ÇETİNKAY GALİBİYETLEDE ÖNDE: K-pet Süper Lig’de 17. haftada Çetinkaya bu akşam Türk Ocağı’nı konuk edecek. Ezeli rakiplerin ligde oynadıkları son 15 maçta Çetinkaya 7 galibiyet elde ederken, Ocak 4 galibiyette kaldı. Rakipler 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldılar

 

Hüseyin KÖPRÜLÜ

 

Süper Lig’de 17. haftanın açılış maçlarından biri olan mücadelede Çetinkaya ile T.Ocağı kozlarını bu akşam saat 19:00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda paylaşacaklar.
Bu maç öncesinde Çetinkaya, 4 galibiyet ve 3 beraberlik ile 15 puan toplayarak averajla 13. sırada yer alıyor. Ligin Girne bölgesi takımlarından T.Ocağı ise 16 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik ile 32 puanla 3.sırada yer alıyor.
Sezonun ilk maçında Ocak rakibini kendi evinde 2-0’lık skorla mağlup etmişti. Bu maçta Çetinkaya rövanşı almayı, Ocak ise galip gelerek üst sıralardan kopmamayı düşünecek.

 

Üstünlük Çetinkaya’da

Çetinkaya son 15 maçta 7 galibiyet elde ederken T.Ocağı 4 kez sahadan mutlu ayrıldı. Ezeli rakipler 4 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı.

Her takım da geçmiş sezonlarda çifte galibiyetler elde etti. Ocak 2016-2017 sezonunda her iki maçtan da galip ayrılırken, Çetinkaya bu başarıyı 2009-2010 sezonunda elde etti.

 

En farklı skorlar ve goller

İki takımın en farklı galibiyetlerini karşılaştırdığımızda Çetinkaya’nın öne çıktığını görüyoruz. Sar-kırmızılı ekip 2012-2013 sezonunda sahasında rakibini 7-1 mağlup ederek son yıllardaki en farklı skoru elde etti. Girne temsilcisinin ise en çok iki farklı galibiyetleri bulunuyor.

Son 15 maçta Çetinkaya rakip filelere 34 gol gönderirken, T.Ocağı ise fileleri 22 kez sarsmayı başardı.

 

Son 15 maçta alınan sonuçlar:

2019-2020 sezonu

2.hafta: T.Ocağı-Çetinkaya: 2-0

 

2018-2019 sezonu:

7.hafta: T.Ocağı-Çetinkaya: 1-1

22.hafta: Çetinkaya-T.Ocağı: 4-0

 

2017-2018 sezonu:

7.hafta: Çetinkaya-T.Ocağı: 2-1

22.hafta: T.Ocağı-Çetinkaya: 1-0

 

2016-2017 sezonu:

10.hafta: GAÜ Çetinkaya-T.Ocağı: 1-2

25.hafta: T.Ocağı-GAÜ Çetinkaya: 3-1

 

2015-2016 sezonu:

10.hafta: T.Ocağı-GAÜ Çetinkaya: 1-1

23.hafta: GAÜ Çetinkaya-T.Ocağı: 3-1

 

2012-2013 sezonu:

2.hafta: T.Ocağı-Çetinkaya: 1-1

15.hafta: Çetinkaya-T.Ocağı: 7-1

 

2011-2012 sezonu:

4.hafta: Çetinkaya-T.Ocağı: 4-4

17.hafta: T.Ocağı-Çetinkaya: 1-2

 

2009-2010 sezonu:

8.hafta: T.Ocağı-Çetinkaya: 2-5

21.hafta: Çetinkaya-T.Ocağı: 2-1



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