Akıncı Corona virüs için Anastasiadis ile görüştü

Dünya Sağlık Örgütü’nün Corona Virüs salgınını acil önlem alınması gereken bir konu olarak ilan etmesi ve durumun ciddiyeti nedeniyle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün Rum Lider Nikos Anastasiadis’i telefonla arayarak görüştü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rum Lider’e her iki tarafta ilgili bakanlıkların aldığı tedbirlere ek olarak, sınır tanımayan bu salgına karşı alınması gereken ortak önlemler konusunda birlikte hareket etmeyi ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin bu amaca yönelik acilen toplanmasını önerdi.