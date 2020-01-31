Doğan arayı açıyor

Son 6 maçtır rakibi karşısında galibiyet ve puan alamayan Lefke, bu akşam deplasmanda Girne’nin güçlü temsilcisi Doğan Türk Birliği’ne konuk olacak

LEFKE 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR: K-Pet Süper Lig’in 17. haftasının açılış maçlarından biri olan Doğan Türk Birliği-Lefke mücadelesi bu akşam saat 19:00’da Girne Mete Adanır Stadı’nda oynanacak. Süper Lig’de oynanan son 19 maça bakıldığı zaman galibiyet sayılarında Doğan Türk Birliği’nin 9-6 üstünlüğü olduğunu görüyoruz. Lefke ise rakibi karşısında son 6 maçtır puan alamıyor

Hüseyin KÖPRÜLÜ

K-Pet Süper Lig’de 17.haftada haftada zirve mücadelesi veren Doğan Türk Birliği sahasında Lefke’yi konuk edecek. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’ndaki maç bu akşam saat 19:00’da başlayacak. Ligin ilk devresindeki maçta Doğan Türk Birliği rakibini deplasmanda 4-1 mağlup etmişti.

İkinci devrenin ilk haftasında Lefke kendi evinde Hamitköy’ü 2-0 ile geçerken, Doğan Türk Birliği deplasmanda Göçmeköy’ü 2-0’lık skorla mağlup etmişti.

Doğan Türk Birliği ile Lefke takımlarının karşı karşıya geldiği son 19 Süper Lig maçında Doğan Türk Birliği rakibine üstünlük kurmuş durumda. Sarı-lacivertli ekip bu maçlardan 9 galibiyet çıkarırken Lefke 6 kez sahadan mutlu ayrıldı. Ezeli rakipler 4 kez de birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lefke, Doğan’a karşı zorlanıyor

Lefke konuk olacağı Doğan Türk Birliği karşısında galip gelmekte zorlanıyor. Menekşe-beyazlılar

Son 6 maçta puan dahi alamamış durumda. Doğan 9 iç saha maçında 4 kez galip geldi, Lefke ise 9 deplasmanda 3 kez sevindi.

10 iç saha mücadelesinde Lefke sadece 3 kez galibiyetle ayrılmayı başardı. Doğan ise 10 deplasman maçında 5 galibiyet ve 2 de beraberlik çıkardı.

Çifte galibiyetler

Sarı-lacivertliler bir sezonda her iki devrede de sahadan mutlu ayrılarak çifte galibiyet yaşadı. Doğan 2017-2018 ve 2018-20019 sezonlarında çifte galibiyetler elde etti.

Ezeli rekabette göze çarpan diğer bir detay ise maçların gollü geçmesi. Oynanan son 16 maçta her maçta gol veya goller atılarak 0-0’lık skor hiç yaşanmadı.

En farklı skorlar

Takımların birbirlerine karşı aldıkları en farklı skorları karşılaştırdığımızda genelde 2 farklı skorların olduğunu görüyoruz.

Lefke 2015-2016 sezonunda deplasmanda sarı-lacivertlileri 4-1 ile geçerek son yıllardaki en fraklı skorlu elde etti. Doğan ise bu sezon ilk devrede sahadan 4-1 galip ayrılarak farklı galibiyeti elde etmiş oldu.

Ligdeki son 19 maç:

2019-2020 sezonu

2.hafta: Lefke-Doğan Türk Birliği: 1-4

2018-2019 sezonu

9.hafta: Doğan Türk Birliği-Lefke: 2-1

24.hafta: Lefke-Doğan Türk Birliği: 0-1

2017-2018 sezonu

14.hafta: Lefke-Doğan Türk Birliği: 1-2

29.hafta: Doğan Türk Birliği-Lefke: 3-2

2016-2017 sezonu

2.hafta: Doğan Türk Birliği-Lefke: 3-4

17.hafta: Lefke-Doğan Türk Birliği: 1-2

2015-2016 sezonu

10.hafta: Lefke-Doğan Türk Birliği: 2-2

23.hafta: Doğan Türk Birliği-Lefke: 1-4

2014-2015 sezonu

4.hafta: Doğan Türk Birliği-Lefke: 2-1

17.hafta: Lefke-Doğan Türk Birliği: 2-1

2013-2014 sezonu

4.hafta: Lefke-Doğan Türk Birliği: 3-1

17.hafta: Doğan Türk Birliği-Lefke: 1-1

2012-2013 sezonu

10.hafta: Doğan Türk Birliği-Lefke: 1-0

23.hafta: Lefke-Doğan Türk Birliği: 6-4

2011-2012 sezonu

8.hafta: Lefke-Doğan Türk Birliği: 1-3

21.hafta: Doğan Türk Birliği-Lefke: 1-1

2010-2011 sezonu

3.hafta: Lefke-Doğan Türk Birliği: 1-1

16.hafta: Doğan Türk Birliği-Lefke: 0-2