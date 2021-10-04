Efes farklı galip: 101-55

Anadolu Efes baştan sona üstün oynadığı maçta zorlanmadan kazanırken takımın Kıbrıslı Türk oyuncusu Erten Gazi 12 dakika 35 saniye oyunda kalarak maçı 3 sayı, 2 ribaunt ve 2 top çalma ile oynadı.
ING Basketbol Süper Ligi ikinci hafta maçında Beşiktaş Icrypex’i deplasmanda 46 sayı farkla 101-55 mağlup etti.
Anadolu Efes baştan sona üstün oynadığı maçta zorlanmadan kazanırken takımın Kıbrıslı Türk oyuncusu Erten Gazi 12 dakika 35 saniye oyunda kalarak maçı 3 sayı, 2 ribaunt ve 2 top çalma ile oynadı.