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Efes farklı galip: 101-55

4 Ekim 2021
Anadolu Efes





Anadolu Efes baştan sona üstün oynadığı maçta zorlanmadan kazanırken takımın Kıbrıslı Türk oyuncusu Erten Gazi 12 dakika 35 saniye oyunda kalarak maçı 3 sayı, 2 ribaunt ve 2 top çalma ile oynadı.

 

ING Basketbol Süper Ligi ikinci hafta maçında Beşiktaş Icrypex’i deplasmanda 46 sayı farkla  101-55 mağlup etti.



Anadolu Efes baştan sona üstün oynadığı maçta zorlanmadan kazanırken takımın Kıbrıslı Türk oyuncusu Erten Gazi 12 dakika 35 saniye oyunda kalarak maçı 3 sayı, 2 ribaunt ve 2 top çalma ile oynadı.

 





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4 Ekim 2021


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