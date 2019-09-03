Türkiye

Efes, cinsiyetçilikle suçlanan biraların üretimini durdurdu

3 Eylül 2019

Anadolu Efes, ‘Zilli Sally’ ve ‘Delikanlı Henry’ ismini verdiği cinsiyetçi biralar nedeniyle özür diledi, ürünlerin üretim ve fabrika çıkışlarının durdurulduğunu açıkladı.

Anadolu Efes şirketi, piyasaya çıkardığı ‘Zilli Sally’ ve ‘Delikanlı Henry’ isimli biraların tepki çekmesi nedeniyle özür diledi. Biraların üretimini durduklarını açıklayan şirket, içeceklerin fabrika çıkışlarını da durdurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, “Krafat bira üreticisi Mikkeller iş birliğiyle piyasaya sunduğumuz Sally ve Henry markaları ile ilgili kamuoyunda meydana gelen gündemi üzüntü ile takip etmekteyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğine önem veren, gerçekleştirdiği toplumsal sorumluluk projeleri ile uzun yıllardır kadının sosyal ve ekonomik hayatta güçlenmesi için çalışan bir kurum olarak kamuoyunun hassasiyetini anlıyor ve saygı duyuyoruz. Bu iki ürünün bugün itibari ile üretim ve fabrika çıkışlarını durdurduğumuzu bildirir, kamuoyuna özürlerimizi sunarız” denildi.

Efes’i, düşük alkollü ve yumuşak içimli arpa birasını ‘Zilli Sally’ ile yüksek alkollü buğday birasını ise ‘Delikanlı Henry’ isimli biraları cinsiyetçi bulunmuş ve sosyal medyada boykot kampanyası başlatıldı.

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