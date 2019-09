Avrupa Uzay Ajansı’nın uydusu, SpaceX’in geliştirdiği araca çarpmamak için tarihinde ilk kez manevra yapmak zorunda kaldı

ESA’nın Twitter’den yaptığı paylaşımda, Aeolus’un Starlink uydularından birine çarpmamak için daha yüksek yörüngeye taşındığı bildirildi. ESA, tarihinde ilk kez kaçınma manevrasına başvuruyor.

For the first time ever, ESA has performed a 'collision avoidance manoeuvre' to protect one of its satellites from colliding with a 'mega constellation'#SpaceTraffic pic.twitter.com/kmXvAgpj1U

— ESA Operations (@esaoperations) September 2, 2019