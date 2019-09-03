Avrupa Uzay Ajansı’nın uydusu, SpaceX’in geliştirdiği araca çarpmamak için tarihinde ilk kez manevra yapmak zorunda kaldı

ESA’nın Twitter’den yaptığı paylaşımda, Aeolus’un Starlink uydularından birine çarpmamak için daha yüksek yörüngeye taşındığı bildirildi. ESA, tarihinde ilk kez kaçınma manevrasına başvuruyor.

For the first time ever, ESA has performed a 'collision avoidance manoeuvre' to protect one of its satellites from colliding with a 'mega constellation'#SpaceTraffic pic.twitter.com/kmXvAgpj1U — ESA Operations (@esaoperations) September 2, 2019

Dünya genelindeki rüzgârları gözlemleyen ve hızlarını ölçen Aeolus uydusu, 2018’in Ağustos ayında fırlatılmıştı.

Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX şirketinin Dünya yörüngesinden küresel ölçekte yüksek hızlı internet bağlantısı sağlama projesi Starlink, 2018’in Şubat ayında uzaya Tintin-A ve Tintin-B adlı ilk prototip uyduları yerleştirerek başlamıştı. İlk 60 uydunun geçtiğimiz Mayıs ayında yörüngeye yerleştirildiği proje çerçevesinde toplamda 12 bin uydunun uzaya fırlatılması planlanıyor.