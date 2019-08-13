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Edremit ve Mağusa’da uyuşturucu ele geçirildi

13 Ağustos 2019
narkotik

Edremit’de N.O.D.’nin (E-24)  ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 50 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerilerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan elle sarılmış 10 sigara izmariti bulundu.

Dün meydana gelen olayda uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emare olarak el konulurken, bahse konu şahıs tutuklandı.

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir market içerisinde F.A.O.(E-24) ve S.C.A.(K-22) tarafından marketin kasasında unutulan gözlük kılıfı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, içlerinde uyuşturucu olduğuna inanılan 4 adet foil bulundu.

Dün meydana gelen olayda bulunan maddelere emare olarak el konulurken, ayni gün bahse konu şahısların kaldığı yurt odasında yapılan aramada ise yaklaşık 3 gram 200 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

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