EDON’dan Grivas müzesine tepki

EDON’un, terör örgütü EOKA’nın kurucusu Yorgos Grivas’ın Güney Lefkoşa’da bir dönem saklandığı Azina Evi’nin müzeye dönüştürüleceği alana müdahale ettiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, EDON’un müzenin inşa edileceği alanı çevreleyen bariyerler üzerine “bize, Grivas’ı anımsatan anıtlara ve müzelere ihtiyacımız yok, bunu bize her gün Beşparmaklar, sınır kapıları, göçmenler ve Kıbrıs trajedisinin acı çekenleri, Grivas ve yol arkadaşlarının öldürdüklerinin anıtları anımsatıyor” şeklinde konuştu.

Habere göre, EDON ayrıca Grivas müzesinin inşa edileceği alana çevrilen bariyerler üzerine Grivas ve EOKA döneminde öldürülen solcuların fotoğraflarından oluşan pankartları da astı.

Gazete EDON’un bu müdahalesi sosyal medya hesabından yayımlanan videoda da yer aldı.