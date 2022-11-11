Dev maç öncesi anlamlı paylaşım

Futbol Süper Lig’de yarın oynanacak dev maç öncesi Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler anlamlı bir paylaşım yaptı.

Değirmenlik belediye sınırları içerisinde bulunan iki güçlü Süper Lig takımı, Cihangir ile M.Değirmenlik arasında oynanacak bölge derbisi niteliğindeki karşılaşma için Karavezirler “kazanan dostluk olacak” dedi.

İşte Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler‘in mesajı:

”2022-2023 AKSA Süper Lig’de mücadele eden takımlarımız Cihangir Gençlik Spor Kulübü’ne ve Miracle Değirmenlik Spor Kulübü’ne yarın oynanacak olan maçta başarılar dilerim.

Fairplay içerisinde maç sonucu ne olursa olsun, kazanan dostluk olacak.”