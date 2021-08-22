Ecz. Mertdoğan Soyalan anısına düzenlenecek turnuvanın geliri Asya bebeğe

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), geçen aylarda hayatını kaybeden eczacı Mertdoğan Soyalan adına geliri Asya bebeğin tedavisi için kullanılacak bir halı saha anı turnuvası düzenlediğini açıkladı.

KTEB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ecz. Mertdoğan Soyalan Anı Turnuvası yarın, salı ve çarşamba günleri Lefkoşa’da Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Halı Sahası’nda gerçekleştirilecek.

Turnuvada ilaç ve ecza sektöründe çalışan eczacılar ve ecza deposu yetkililerin oluşan 8 takım yer alacak. Tüm maçlar saat 19.00’da başlayacak ve pandemi koşulları çerçevesinde sağlık tedbirleri alınarak gerçekleştirilecek.

Seyircisiz gerçekleştirilecek turnuvada yer alacak olan oyuncular günlük antijen testleri ve en az 72 saatlik PCR test sonuçlarını göstermek zorunda olacak.