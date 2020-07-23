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Duruşmalar 29 Temmuz’a ertelendi

23 Temmuz 2020
Basın-Sen TDP

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Basın Emekçileri Sendikası’nın (Basın-Sen) Bilişim Suçları Yasası’yla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne ara emri talebiyle açtığı davanın görüşülmesi 29 Temmuz Çarşamba gününe ertelendi.

Bu sabah saat 10.30’da görüşülen davada TDP ve Basın-Sen’e bazı sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verdi.

Basın-Sen’in davadaki avukatı Tacan Reynar davanın ertelenmesi sonrası basına yaptığı açıklamada, mahkemenin, adil yargılama prensiplerini göze alarak karşı tarafa söz hakkı vermeden, savunmasını almadan karar üretme noktasında hassasiyeti olduğunu ve başvuruyu reddettiğini belirtti.

Dava tebliğinin tekrardan gönderileceğini ve yapılacak tebliğin ardından ilgili savcının savunmasını yapacağını belirten Reynar, şu an için teknik olarak ara emri istidasının ertelendiğini kaydetti.

Konunun ısrarlı takipçisi olacaklarını söyleyen Reynar, amacın ara emri istidasının bir an önce görüşülmesi olduğunu kaydetti.

TDP’nin avukatı Öncel Polili de TDP’nin açtığı davanın da Basın-Sen’in davası gibi 29 Temmuz’a ertelendiğini söyledi.


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