Dursun Oğuz: Dün olduğu gibi bugün de yarın da çalışmaya devam edeceğiz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, UBP Kurultayı’na ilişkin paylaşımda bulundu.

Oğuz’un paylaşımı şu şekilde:

“Değerli Ulusal Birlik Partili Üyelerimiz,

31 Ekim’de gerçekleşmiş olan 11. Olağanüstü Genel Kurultayımızda şahsıma verdiğiniz destekten dolayı teşekkür eder, Ulusal Birlik Partisi için dün olduğu gibi bugün de yarın da çalışmaya devam edeceğiz.

Kurultayımıza katılarak partimizin demokrasi sınavına katkı koyan tüm üyelerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım..Kazanan UBP olsun kazanan KKTC olsun…”