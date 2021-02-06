Dünya’ya gelen gizemli gama ışını patlamalarının kaynağı keşfedildi

Bilim insanları Dünya’ya gelen gizemli gama ışını patlamalarının kaynağını nihayet buldu.

Gökbilimciler patlamayı PSR J2039-5617 olarak bilinen, bir gökcismi olduğunu söyledikleri hızla dönen nötron yıldızından

Bilim insanları, 2014’ten beri bilinen gökcisminin daha küçük başka bir yıldızın yörüngesinde dönen bir nötron yıldızı olabileceğini düşünüyordu. Ne var ki buna ilişkin kanıt bulamamışlardı.

Şimdiyse gökcisminin ikili bir sistemin parçası olduğu ve saniyede yaklaşık 377 kez döndüğünü kesin olarak tespit ettiler. Sözkonusu gökcismi Güneşimizin kütlesinin kabaca altıda birine sahip, yavaş yavaş buharlaşmaya zorladığı başka bir yıldızın etrafında dönüyor.

Bu sırada da Dünya’dan fırlatılan uzay teleskopları tarafından tespit edilebilen gama ışını titreşimleri gönderiyor.

Kozmik av, Manchester Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının öncülük ettiği bir araştırma ekibi tarafından düzenlendi. Ayrıca dünyanın her yerinden bilgisayarlarını [email protected] programına bağışlayan kişiler tarafından önemli ölçüde desteklendiler.

Program araştırmacıların, bazı kişilerin evlerindeki bilgisayarlar boşta kaldığında işlemci gücünü ödünç almalarına olanak tanıyor. Bu, binlerce kişinin, ne yaptıklarını bile bilmeden çalışmaya katkı sağladıkları anlamına geliyor.

Araştırmacılar patlamaların kaynağını bulma çabalarında işe yaraması muhtemel sinyalleri ararken büyük miktarda veriyi kontrol etmek zorunda kaldı. Tek bir bilgisayar çekirdeğinin bu işi tamamlaması 500 yıl sürecekti fakat araştırmacılar, bağışçıların ev bilgisayarlarını kullanarak bunu iki ayda başardı.

Max Planck Yerçekimi Fiziği Enstitüsü’nde doktora öğrencisi Lars Nieder açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Şimdi PSR J2039-5617 olarak bildiğimiz kaynağın merkezinde bir pulsar, hızla dönen bir nötron yıldızı olduğu yıllardır düşünülüyordu. Fakat perdeyi kaldırıp gama ışını titreşimlerini keşfetmek [email protected] programına işlemci güçlerini bağışlayan on binlerce gönüllü sayesinde ancak şimdi mümkün oldu.

geldiğini tespit etti.