Keçilerde demokrasi yok: Bilim insanları hayvanların nasıl topluca hareket ettiğini ortaya koydu

Keçiler üzerinde araştırma yapan bilim insanları, hayvanların topluca hareket etmek için oylama yapmadığını ve en yakınındaki bireyleri kopyaladığını keşfetti.

Bilim insanları, hayvanların bir karara nasıl birlikte vardığıyla uzun süredir ilgileniyor. Bu konuda pek çok araştırma yapılırken hayvanların yöntemleri dikkat çekiyor.

Örneğin Afrika vahşi köpekleri hapşırarak oy kullanırken ağırlığı 300’le 835 kilogram arasında değişen Afrika mandalarıysa gitmek istediği yönü vücut hareketiyle gösteriyor. Oy kullanma işlemi bitince, sürünün bütün yönlerin ortasını seçtiği düşünülüyor.

Öte yandan, balık sürüleri gibi en yakınındaki bireylerin davranışını kopyalayarak hareket eden canlılar da mevcut. New York Times’ta yer alan habere göre, bilim insanlarının bu iki hareket etme biçimi arasındaki farkları tespit etmesi epey zor.

Ancak Afrika ülkesi Namibya’da keçiler üzerinde yapılan yeni araştırma, bu konuya ışık tutuyor. Araştırmada, Tsaobis Tabiat Parkı’ndaki 16 evcil keçiye, üstünde GPS, ivmeölçer ve manyetometre bulunan tasma takıldı.

Biyologlar sürünün birbirini taklit ederek mi yoksa oylama sonucunda mı hareket ettiğini öğrenebilmek için 10 gün boyunca hayvanları izledi.

Araştırmanın yazarlarından, Birleşik Krallık’taki Swansea Üniversitesi’nde hayvan davranışları üzerine çalışan Andrew King, oy kullanıldığı durumlarda hayvanların gidilecek yöne dönmesi ve harekete geçmesi arasında bir gecikme yaşandığını belirtti.

Bununla birlikte, bilim insanlarının bu önemli anları tam anlamıyla tespit etmesi zor. Zira King, “Bölgede not defteriyle oturamazsınız çünkü hayvanların ne zaman gideceğini bilmiyorsunuz” dedi.