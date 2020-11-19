Dünyanın en katı Kovid-19 tecridi başladı

Avustralya’nın Güney Avustralya eyaletinde dünyanın en katı zorunlu tecrit uygulaması bugün itibarıyla hayata geçirildi. 6 gün boyunca uygulanacak eyalet çapındaki tecrit kapsamında her haneden sadece bir kişi günde bir defa zorunlu ihtiyaçlar için dışarıya çıkabilecek.

Tüm okullar, restoran ve kafeler kapatılırken düğün ve cenazeler yasaklandı, maske zorunluluğu getirildi. Sokakta koşu ya da egzersiz yapmak ve köpek dolaştırmak da yasaklandı.

Eyaletin Başbakanı Steven Marshall, önlemlerle ilgili açıklamasında “Bu konuda sert ilerlemek, erken davranmak ve bu süreçten mümkün olduğunca hızlı çıkmak istiyoruz” dedi. Virüsün muhtemelen yüzeylerden insanlara geçtiğini ve çok hızlı bulaştığını kaydeden Marshall, “Bu gerçekten endişe verici. Enfekte olanlar neredeyse hiçbir belirti göstermiyor” diye konuştu.

Eyaletin başkenti Adelaide’da yurtdışından gelenlerin tecride alındığı oteldeki bir temizlik görevlisinin enfekte olmasının ardından yapılan testlerde 23 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Eyaletteki sağlık yetkililer, yayılımı durduracak önlemlere acilen ihtiyaç olduğunu bildirmişti.

1,7 milyon nüfusa sahip Güney Avustralya, pandeminin ilk aylarında eyalet çapında uygulanan tecritle virüsün yayılmasını büyük oranda engelleyebilmişti. Birçok uzmana göre Güney Avustralya ve ülkedeki diğer eyaletlerde Kovid-19 vaka sayısının Avrupa ve ABD’nin çok gerisinde kalması, katı tecrit uygulamalarının işe yaradığını gösteriyor. Güney Avustralya’nın komşusu Victoria eyaletinde vaka sayısı ağustosta 700’e ulaşarak zirve yapmıştı ancak son 20 gündür eyalette yeni bir vakaya rastlanmadı.