Trump, Biden için işleri kasten nasıl zorlaştırıyor?

ABD Başkanı Donald Trump sonuçların aksini işaret etmesine rağmen 3 Kasım seçimlerini kendisinin kazandığını ileri sürerken, bu tutum başkanlık yarışının kazananı Joe Biden için geçiş sürecini de aksatıyor.

Ekonomide eylemsizlik ve salgının gerçek boyutunda inkar havasının hakim olduğu bir ortamda Trump ve ortaklarının Biden’ın geçiş sürecini baltaladığı ve Amerikan halkına zarar verdiği yorumları yapılıyor.

Diğer taraftan 3 Kasım seçimlerinin “ABD tarihinin en güvenli seçimi olduğunu” bildiren İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Siber ve Altyapı Güvenliği Ajansı’nın (CISA) Başkanı Christopher Krebs gibi isimler, “oyların çalındığı” tezine karşı çıktıkları için Trump’ın bir bir yol gösterdiği yetkililer arasına katılıyor.

geçiş süreci karmaşası ve bitmeyen seçim hilesi iddialarının gölgesinde Trump’ın 20 Ocak’ta Beyaz Saray’a geçmesi beklenen Biden’a arkasında neler bırakacağını özetliyor.

Kanalın ulusal güvenlik ekibi tarafından hazırlanan bir rapor, Trump yönetiminin Biden’ın hayatını daha zor hale getirecek şekilde aktif olarak nasıl çalıştığını gösteriyor.

Mevcut yönetimin bir yetkilisi raporda, hedeflerinin Biden yönetiminin söndüremeyeceği kadar çok yangın çıkarmak olduğunu söylüyor:

Trump başkanlığının son günlerinde Afganistan ve Irak’tan daha fazla asker çekmeye çalışıyor.

Yemen’de barışı tesis etme çabalarını karmaşıklaştırabilecek şekilde yeni “terörist grup sınıflandırmaları” üzerinde kafa yoruyor.

Ortadoğu’da güç dengesini değiştirebilecek biçimde muazzam boyutta silah satışına izin vermek için acele ediyor.

Çin’e karşı son dakika baskı planlanıyor.

New York Times’a göre Trump’ın İran’a askeri saldırı planından son anda vazgeçirildiği söyleniyor.

Biden’ın İran’la 2015’te imzalanan ve Trump’ın tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmaya dönme ihtimalini zorlaştırmak için Tahran’a karşı yaptırım duvarları daha da yükseltiliyor.

Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu İsrailli yerleşimlere göndererek bu bakanlık nezdinde bir ilke imza atıyor.

Rapordaki uzmanlara göre, kasıtlı olarak işleri Biden için zorlaştırmanın, Trump’ın olası 2024 rövanşı için eline koz verebileceği konuşuluyor.

Dahası, Trump’ın Pentagon’da idareyi son dakikada değiştirmesi de bu çabanın bir parçası olarak görülüyor.

Öte yandan Trump’ın koronavirüsle ilgili yeni bir teşvik paketini Kongre ile müzakere etmede başarısızlığı, Biden’ın daha ilk günden, Amerikalıların pandemiden zarar görmesine nasıl yardım edeceği tartışmalarına zemin hazırlayabilir.

Bununla birlikte işsizlik sigortasını güçlendirecek hükümler, öğrenci kredisi ödemelerinde erteleme, ücretli aile izni hükmü, vergi tabanı önemli ölçüde kaldırılan eyaletler için koronavirüs yardım fonu ve tahliyeler için moratoryum meselelerinde tanınan son süreler aralık ayında doluyor.

Trump ayrıca bu yıl istihdam vergilerinde geçici bir erteleme imzaladı. Tüm işverenler katılmamış olsa da Trump vergi ertelemesini kalıcı hale getirmediği ya da tamamen affetmediği için Biden, 2021’de ödemelerin vadesi geldiğinde birikmiş istihdam vergileri sorununu vergi artışına dönüşmeden çözmek zorunda kalabilir.