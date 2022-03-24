Dünyanın en ince kol saati üretildi

\u0130talyan bir m\u00fccevher firmas\u0131, Octo Finissimo Ultra adl\u0131 d\u00fcnyan\u0131n en ince mekanik kol saatini \u00fcretti. Yaln\u0131zca 1,8 mm kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131yla \u00f6ne \u00e7\u0131kan saatten 10 adet \u00fcretildi. Mekanik d\u00fcnya ile dijital d\u00fcnya aras\u0131nda k\u00f6pr\u00fc kuraca\u011f\u0131 belirtilen saate sahip olmak isteyenlerin ise 440 bin dolar\u0131 (yakla\u015f\u0131k 6 milyon 538 bin lira) g\u00f6zden \u00e7\u0131karmas\u0131 gerekiyor.\r\n\r\n\r\nL\u00fcks m\u00fccevherleri ve aksesuarlar\u0131yla tan\u0131nan \u0130talyan \u015firket Bulgari\u2019nin en yeni cihaz\u0131 d\u00fcnya rekoru k\u0131rd\u0131. \u015eirket, sadece 1,88 mm kal\u0131nl\u0131\u011fa sahip olan d\u00fcnyan\u0131n en ince mekanik kol saatini \u00fcretti.\r\n\r\nOcto Finissimo Ultra adl\u0131 saatin kasas\u0131n\u0131n kumlanm\u0131\u015f titanyumdan, arka k\u0131sm\u0131 ise end\u00fcstriyel matkap u\u00e7lar\u0131 yapmak i\u00e7in kullan\u0131lan bir malzeme olan tungsten karb\u00fcrden yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\nGEL\u0130\u015eT\u0130RMEK \u00dc\u00c7 YIL S\u00dcRD\u00dc\r\nBulgari, Octo serisinin 10. y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fc i\u00e7in tam zaman\u0131nda piyasaya s\u00fcr\u00fclen saati geli\u015ftirmek i\u00e7in \u00fc\u00e7 y\u0131l harcad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nOcto Finissimo Ultra\u2019n\u0131n bir \u00f6nceki incelik rekoru sahibi olan Piaget\u2019in Altiplano Ultimate Concept'i adl\u0131 saatine 0,2 mm ile fark att\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\nMEKAN\u0130K D\u00dcNYA \u0130LE D\u0130J\u0130TAL D\u00dcNYANIN ARASINDA K\u00d6PR\u00dc\r\nBununla birlikte 1,5 mm kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131nda titanyum kay\u0131\u015f\u0131yla\u00a0 tek renkli bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcme sahip olan saatin sekizgen bir kadran\u0131 bulunuyor. Sa\u011f \u00fcst k\u00f6\u015fede ana saat ve arkas\u0131nda a\u00e7\u0131k bir mekanizman\u0131n yan\u0131 s\u0131ra sol \u00fcstte b\u00fcy\u00fck bir QR kodu i\u00e7eriyor.\r\n\r\nBulgari, "Benzersiz bir QR kodu, bir NFT'ye ve meta veriye ba\u011flanma yetene\u011fi sunuyor ve mekanik d\u00fcnya ile dijital boyutun aras\u0131nda k\u00f6pr\u00fc kuruyor" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n\u00d6te yandan Bulgari, saati geli\u015ftirmek i\u00e7in toplam sekiz patent ba\u015fvurusu yapt\u0131. Buna saat cam\u0131 tertibat\u0131, namlu yap\u0131s\u0131, osilat\u00f6r mod\u00fcl\u00fc, diferansiyel ekran, mod\u00fcler yap\u0131, bilezik, bimetal kasa, orta ana plaka kasa arkas\u0131 ve yaz\u0131l\u0131m\u0131n yeniden kablolanmas\u0131 i\u00e7in patentlerin dahil oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\nBulgari CEO'su Jean-Christophe Babin, "Bug\u00fcn Octo Finissimo Ultra ile belirledi\u011fimiz bu muhte\u015fem kriter, asl\u0131nda benim ve t\u00fcm tak\u0131mlar i\u00e7in g\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015fte imkans\u0131z bir r\u00fcyan\u0131n ger\u00e7ekle\u015fmesidir" dedi.\r\n\r\n\r\nET\u0130KET F\u0130YATI 6 M\u0130LYON 538 B\u0130N L\u0130RA\r\nOcto Finissimo Ultra\u2019n\u0131n fiyat\u0131 ise 440 bin dolar ( yakla\u015f\u0131k 6 milyon 538 bin lira)\u00a0 olarak a\u00e7\u0131kland\u0131. Saatten sadece 10 adet \u00fcretildi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n