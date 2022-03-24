ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya devlet Duma’sının 328 üyesine yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı

Beyaz Saray, aralarında Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın Başkanı’nın da bulunduğu 400’den fazla Rus elit, Duma üyesi ile savunma şirketine Ukrayna savaşı bağlamında yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün Brüksel’de Rusya’nın Ukrayna savaşına verilecek yanıtlar konusunda müttefikleriyle görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, “Avrupa Birliği ve G7 ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde ABD, bugün 400’den fazla kişi ve şirketi yaptırım listesine almıştır. Bunlar arasında Rus elitler, Duma ve 300’den fazla üyesi ve savunma şirketleri yer almaktadır.” ifadesi kullanıldı.