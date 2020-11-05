Dünya’nın en büyük deniz aşırı uyuşturucu operasyonu: 11,5 ton saf kokain ele geçirildi

Belçika polisinin Antwerp Limanı’nda düzenlediği operasyonda, 11,5 ton saf uyuşturucu ele geçirildi. Antwerp Savcılığı’na göre bu, şu ana kadar dünya çapında deniz aşırı operasyonlarda ele geçirilen en büyük miktardaki uyuşturucu.