2020 ABD seçimleri pek çok açıdan tarihte yer edecek “ilk”lere sahne oluyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden arasında süren başkanlık yarışı tüm dünyada heyecanla takip ediliyor. Bununla birlikte, seçim ülkede azınlık etnik kökenlerden gelen ve LGBTQ üyesi insanların ilk kez ABD’nin yüksek rütbeli idari makamlarına yükselmesine sahne oluyor. Bu kapsamda New Mexico eyaleti tamamı Latin Amerika ve Kızılderili kökenli kadınlardan oluşan milletvekillerini Temsilciler Meclisi’ne gönderdi. Delawera eyaleti ülkenin ilk transesksüel senatörünü, Missouri ise ilk siyahi Kongre üyesini seçti.

İşte 2020 seçimlerinin tarihe geçecek “ilklerden” bazıları ve sürpriz galibiyetler…

NEW MEXİCO, TAMAMI AZINLIK KÖKENLİ KADINLARDAN OLUŞAN TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYELERİ SEÇTİ

Forbes’ten Elana Lyn Gross’un haberine göre, 2020 ABD seçimlerinde birçok “ilk” gerçekleşiyor.

Latin Amerika ve Kızılderili kökenli olan Cumhuriyetçi Yvette Herrell, Demokrat Teresa Leger Fernandez ve Demokratik ABD Temsilcisi Debra Haaland New Mexico’da kazandı. Böylece New Mexico tamamı farklı etnik kökenlerden oluşan kadınları Temsilciler Meclisi’ne gönderen tarihteki ilk eyalet oldu. Harrell aynı zamanda Kongre’ye seçilen ilk Cumhuriyetçi yerli Amerikalı olarak da tarihe geçti.

İLK TRANSEKSÜEL EYALET SENATÖRÜ

Demokrat Sarah McBride, Delaware eyaletindeki seçim yarışını kazanarak ilk transseksüel kadın eyalet senatörü ve ülkenin en yüksek rütbeli transseksüel memuru oldu.

Demokrat Cori Bush’un elde ettiği zaferle, Missouri’nin Kongre’ye seçtiği ilk siyahi kadın olarak tarihe geçti.

Georgia’da seçimi kazanan Demokrat Kim Jackson ile eyalet ilk kez LGBTQ üyesi olduğunu açıkça belirten bir senatöre sahip oldu.

İLK EŞCİNSEL SİYAHİ KONGRE ÜYELERİ

AP’ye göre Demokrat Mondaire Jones ve Demokrat Ritchie Torres New York’ta seçimleri kazandı. Böylelikle Jones ve Torres Kongre’ye seçilen ilk eşcinsel siyahi erkekler oldu. Bununla birlikte New York Times’a göre Torres aynı zamanda Kongre’ye seçilen seçilen ilk eşcinsel Afro-Latin siyasetçi.

Demokrat Torrey Harris ve Cumhuriyetçi Eddie Mannis, Tennessee Temsilciler Meclisi’ndeki ilk LGBTQ üyesi politikacılar olarak görev yapacak.

Rakibi olmadan seçimlerde yarışan Demokrat Jabari Brisport ise New York eyalet senatosuna seçilen ilk eşcinsel siyahi erkek oldu.

İLK SİYAHİ KORE KÖKENLİ FEDERAL ÜYE

Demokrat Marilyn Strickland’ın zaferi, onu Kongre’ye seçilen ilk Kore kökenli Amerikalı ve Washington’u federal düzeyde temsil eden ilk siyahi insan yaptı.

Nancy Mace, Güney Carolina’yı Kongre’de temsil etmek için seçilen ilk Cumhuriyetçi kadın siyasetçi oldu.

EN GENÇ KONGRE ÜYESİ

25 yaşındaki Cumhuriyetçi Madison Cawthorn’un Kuzey Carolina’da kazandığı galibiyet ise onu Kongre’nin 1990’larda doğan ilk ve en genç üyesi yaptı.

Cumhuriyetçi Cynthia Lummis, Wyoming’i Senato’da temsil edecek ilk kadın siyasetçi ünvanına sahip oldu.