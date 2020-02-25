Dünyada üretimin en çok yapıldığı 10 ülke

Birleşmiş Milletler İstatistik Ofisi tarafından paylaşılan veriler, global üretimin en çok yapıldığı 10 ülkeyi de ortaya çıkardı. İlk sırada global üretimdeki %28,4’lük payıyla Çin yer aldı.

Çin, geçtiğimiz yılın aralık ayından bu yana çok ağır bir salgına karşı mücadele ediyor. Hepimizin nCoV-2019, COVID-19 ve Corona virüsü adıyla bildiği bu virüs, Çin’de birçok şehrin karantina altına alınmasına, ülkede düzenlenecek birçok etkinliğin de iptal edilmesine neden oldu.

Çin’in, içinde bulunduğumuz zamanda en fazla üretim yapan ülke olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte bu nedenle Corona virüsünün Çin gibi bir üretim devine vereceği zarar henüz ölçülemiyor. Ülkede kapanan birçok fabrika, dünya genelindeki birçok endüstrinin de etkilenmesine sebep oldu.

Çin, global üretimin çeyreğinden fazlasının yapıldığı yer oldu:

Peki Çin, dünya genelinde üretim konusunda diğer ülkelere nasıl bir fark atmıştı? Birleşmiş Milletler İstatistik Ofisi tarafından paylaşılan veriler, Çin’in gerçekten de ne kadar dev bir üretim hacmine sahip olduğunu ortaya çıkardı. Yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz üzere Çin, 2018 yılında dünya genelindeki üretimin %28,4’ünün yapıldığı yer oldu. 2010 yılında üretim konusunda yerini Çin’e kaptırmadan önce ilk sırada bulunan ABD ise aynı zaman diliminde üretimin %16,6’lık kısmının yapıldığı ülke konumunda. Yani iki ülke arasındaki fark %11,8.

Çin imalat sektöründe 2018 yılında yaklaşık 4 trilyon dolarlık (yaklaşık 24,5 trilyon TL) toplam katma değer yaratıldı. Bu değer, Çin ekonomisinin yaklaşık %30’una denk geliyor. Yani Çin ekonomisine en büyük katkı üretim sektöründen geliyor. Öte yandan üretimin ABD ekonomisine olan katkısı yalnızca %11’di.

Birleşmiş Milletler İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan verilerde Çin ve ABD devlerini üçüncü sırada Japonya takip ediyor. Japonya, 2018 yılındaki global üretimin %7,2’sinin gerçekleştiği yerdi. Japonya’nın ardından Almanya 4. sırada, Güney Kore ise 5. sırada kendisine yer buluyor.