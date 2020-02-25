İtalya’da Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’ye yükseldi

Avrupa’da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün yaşandığı İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 11’ye yükseldi.

Çin’de ortaya çıkıp dünyaya yayılan Koronavirüs’ün görüldüğü ülke sayısı artarken, salgının hızla yayıldığı İtalya’da ölüm sayısı 11’ye yükseldi. İtalya’da salgından etkilenenlerin sayısı ise 322 olarak açıklandı.

Vakaların çoğu, moda başkenti Milano’yu da kapsayan ekonomik güç merkezi Lombardiya’da ve Venedik’i de içine alan Veneto bölgesinde tespit edildi.

Ülkede Koronavirüs sonucu hayatını kaybeden son dört kişinin yaşlarının 75-91 aralığında olduğu belirtilirken, Sicilya ve Toskana’da da yeni vakalar olduğu açıklandı.

Virüsün yayıldığına dair haberler halkta panik havası yaratırken, süpermarketlerdeki yiyecekler, yüz maskeleri ve dezenfektanlar neredeyse tamamen tükendi.

İtalya’da bugün ülke genelinde toplam 95 yeni Koronavirüs vakasını doğrulanırken, bir kişinin iyileşmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 322’ye ulaştı. Bu sayı, Asya dışında en yaygın ülkenin İtalya olduğunu doğruluyor.

Serie A’da 5 maç seyircisiz oynanacak

Öte yandan Koronavirüs nedeniyle İtalya’da bu hafta sonu Juventus-Inter dahil 5 Serie A maçı seyircisiz oynanacak. Hükümetin seyircisiz oynanmasına onay verdiği diğer karşılaşmalar Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia ve Juventus-Inter maçları.

Bu karşılaşmalardan Udinese-Fiorentina Cumartesi, diğer maçlar ise Pazar günü oynanacak.

İtalya Birinci Ligi Serie A’da geçen hafta Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari ve Torino-Parma maçları ise koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

İtalya Başbakanı Conte: İtiraf etmeliyim ki vaka sayısındaki patlayış bizi şaşırttı

Dün akşam saatlerinde ülkedeki son durumu aktarmak üzere basına açıklama yapan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, virüsün yayılma hızının ülke ekonomisini önemli ölçüde etkileyeceğini belirtmişti.

Başbakan Conte, “İtiraf etmeliyim ki vaka sayısındaki patlayış bizi şaşırttı” derken, İtalya’nın diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha sıkı kontroller yaptığını da söyledi ve “Vakaların tespit edilmesinin bir açıklaması da bu olabilir” diye konuşmuştu.