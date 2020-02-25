Dünya

Almanya’da karnavalda bir araç kalabalığın üzerine sürüldü, 18’i çocuk 60’ya yakın kişi yaralandı

25 Şubat 2020

Almanya’nın Volkmarsen kasabasında dün karnaval sırasında bir otomobilin süratle kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu yaralananların sayısının 60’a yaklaştığı açıklandı. Polis, yaralılardan 18’inin çocuk olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada 35 yaralının tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.

Frankfurt Savcılığı, en genç yaralının iki yaşında, en yaşlısının da 85 yaşında olduğunu açıkladı.

Polis olayla ilgili olarak Volkmarsen kasabasından 29 yaşında ve Almanya vatandaşı bir kişiyi gözaltına aldı.

Hastanede tedavi gören zanlı henüz sorgulanmadı.

Savcılığın ilk bulguları: Sarhoş veya siyasi bir saldırı değil

Savcılık zanlının henüz sorgulanacak bir durumda olmadığını, alkol testi sonucuna göre olay sırasında sarhoş olmadığını fakat uyuşturucu testinin sonucunun henüz ellerine geçmediğini açıkladı.

Olayın siyasi bir saldırı gibi gözükmediğini belirten savcılık, bu nedenle Alman Federal Savcılığı’nın devreye girmesine gerek görmediklerini duyurdu.

Alman Der Spiegel dergisi daha önce şoförün sarhoş olduğunu öne sürmüştü.

Welt gazetesine konuşan bir görgü tanığı ise arabadan son anda kaçtığını ve otomobil bir yere çarparak durduktan sonra kapıyı açıp anahtarı çıkarmaya çalıştığını anlattı.

Reuters’ın aktardığına göre Lea-Sophie Schloemer adlı görgü tanığı, sürücünün kendisine saldırdığını söyledi:

“Saçımı çekti, boğazımı sıkmaya başladı ve arabayı terkardan çalıştırmaya uğraştı. Ama bunu başaramadı.

“Çevredeki üç adam onu yumruklayarak kontrol altına aldı. Yüzü çok ifadesizdi. Ölü gibi ama aynı zamanda da tatmin olmuş gibi gözüküyordu. Görünüşü çok rahatsız ediciydi”.

Frankfurt Emniyet Müdürü Gerhard Bereswill, Volkmarsen kasabasında bir kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.

Bu kişinin olayla bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

Alman medyası gözaltına alınan ikinci kişinin kalabalığın üzerine sürülen aracın görüntülerini kaydettiğini bildirdi.

Görgü tanıkları, şoförün aracını bilerek kalabalığın üzerine sürdüğünü ve çocukları hedef alır göründüğünü söyledi.

Volkmarsen kasabası, Almanya’nın batısındaki Hessen eyaletinde bulunuyor.

Almanya’da Rosenmontag (Güller Pazartesisi) adı verilen gün boyunca ülke çapında karnavallar organize ediliyordu.

Volkmarsen’deki olay sonrası Hessen’deki tüm karnavallar “tedbir amaçlı” iptal edildi.

Almanya’da geçen hafta Hanau kentinde düzenlenen ve 9 kişinin öldürüldüğü ırkçı saldırı sonrası ülke çapında güvenlik önlemleri artırılmıştı.

 




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