Dünya

Bahreyn’de Koronavirüs vaka sayısı 23’e yükseldi

25 Şubat 2020

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip Koronavirüs vaka sayısının 23’e yükseldiğini bildirerek okulların 2 hafta tatil edildiğini açıkladı.

Sputnik’in haberine göre, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) Ortadoğu ülkelerinde de yayılmaya devam ediyor.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’dan dönen 6 kişide Koronavirüs’e rastlandığı belirtilerek ülkedeki toplam vaka sayısının 23’e yükseldiği duyuruldu.

Virüsin yayılmasının önlenmesi amacıyla tüm okullarda eğitim-öğretime 2 hafta süreyle ara verildiği bildirildi.




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