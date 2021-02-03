Dünya yörüngesindeki uyduların çeyreği Elon Musk’ın kontrolüne geçiyor

Independent’ın haberine göre, Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, hava koşullarına bağlı olarak bu hafta içerisinde, Falcon 9 roketini Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden, yörüngeye gönderecek. 60 Starlink uydusundan oluşan uyduların en yeni grubu olan Falcon 9 ile yörüngedeki toplam Starlink uydu sayısı binin üzerine çıkmış olacak.

SON İKİ YILDA 12’DEN FAZLA UYDU GÖNDERDİ

Yörüngeye gönderilecek uydu ile Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, dünya yörüngesindeki aktif uyduların 4’te 1’lik kısmının kontrolüne sahip olacak. Dünya yörüngesindeki hakimiyetini hızla artıran Musk, son iki yılda 12’den fazla Starlink uydusu gönderdi. Dünya’ya yüksek hızlı internet sağlamak isteyen SpaceX, 40 bin kadar uydudan oluşan bir takım uydu kurmayı planlıyor.

TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

200 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk, geçen yıl Starlink’in güncellenmiş ve Hizmet Şartları’nda SpaceX’in Mars’ta uluslararası hukuku tanımayacağını ifade etmişti. Bu durum dünya üzerinde büyük tartışmalara yol açmıştı.