Dünya nüfusunun en az yüzde 85’i insan kaynaklı küresel ısınmadan etkileniyor

Dünyanın dört bir yanındaki ülke, zengin ya da yoksul olmasına bakılmaksızın bu yaz şiddetli orman yangınları ve yıkıcı seller gibi çeşitli felaketlere sahne oldu. Yeni bir çalışma, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 85’inin, insan kaynaklı küresel ısınmanın şiddetlendirdiği hava olayları yaşadığını ortaya koydu. Araştırmacılar, Dünya’nın kara alanının yüzde 80’ini aşırı hava olaylarından etkinlediğini belirterek, yüzyılın sonunda küresel sıcaklıktaki artışın 2,7 dereceye çıkacağı konusunda uyardı. Bu durum ise, kıtlığa, kuraklığa ve ekonomik krizlere neden olacak.
Bilim insanları, küresel ısınmayla bağlantılı olabilecek olaylara ilişkin 11 binden fazla çalışmayı analiz etmek ve haritalamak için makine öğrenimini kullandıktan sonra, analizi fosil yakıt kullanımı ve diğer karbon emisyonu kaynaklarının neden olduğu köklü bir sıcaklık ve yağış değişimleri veri seti ile eşleştirdi.
DÜNYADAKİ KARA ALANIN YÜZDE 80’İNİ ETKİLEDİ
Mahsul kıtlığı , sel ve sıcak hava dalgaları gibi olaylara odaklanan bu bulgular, bilim insanlarının aşırı hava olayları ve insan faaliyetleri arasında sağlam bir bağlantı kurmasını sağladı. Ardından araştırmacılar küresel ısınmanın dünyadaki kara alanının yüzde 80’ini etkilediği sonucuna vardılar.
Almanya’daki Mercator Araştırma Enstitüsü’nde Küresel Ortak Kaynaklar ve İklim Değişikliği araştırmacısı olan baş yazar Max Callaghan, “İklim değişikliğinin toplumlarımızı ve ekosistemlerimizi nasıl etkilediğini belgeleyen devasa bir kanıt tabanımız var” dedi.
Bununla birlikte çalışma, New York City’den Güney Sudan’a kadar insanların yaşadıkları deneyimlerini desteklemek için kesin rakamlar sağlıyor. Callaghan, “İklim değişikliği, dünyanın hemen her yerinde görünür ve fark edilir boyutlara ulaştı” dedi.