Dünya genelinde son yıllarda kadın liderlerin ve yöneticilerin sayısı arttı

Dünya genelinde kadın liderlerin ve uluslararası örgütlerde üst düzey yöneticilik pozisyonuna getirilen kadınların sayısı son yıllarda artış gösterdi.

Merkezi Almanya’da bulunan istatistik şirketi Statista’nın verilerine göre, 1960 ile 2021 yıllarında 58 ülke belli aralıklarla bir kadın tarafından yönetildi. Son 50 yılda da 13 ülkenin birden fazla kadın lideri oldu.

Yeni Zelanda ve Finlandiya, 1960-2021 aralığında en fazla kadın lidere sahip ülkeler olurken, 119 ülkede kadınlar hiç liderliğe getirilmedi.

Dünya genelinde 6 kadın lider de 10 yıldan fazla iktidarda kaldı. En uzun süre görevde kalarak ülkesine hizmet eden kadın liderlerin başında Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid geliyor. Dönem dönem iktidara gelen ve halen görevde bulunan Hasina, yaklaşık 17 yıl Bangladeş’e liderlik etti.

En uzun süre liderlik yapan kadınlar sıralamasında Hasina’yı yine belli aralıklarla Hindistan’da başbakanlık görevine gelen İndira Gandhi izliyor. Yaklaşık 16 yıllık görev süresiyle Gandhi, Hindistan’ın ilk ve tek kadın başbakanı oldu.

Art arda iktidara gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel de 15 yıllık görev süresiyle en uzun süre pozisyonunu koruyan kadın liderlerden biri konumunda.