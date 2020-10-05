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Dünya ekonomisi için 100 yılın en kötü krizi uyarısı

5 Ekim 2020
ekonomik kriz






Dünyanın önde gelen şirketlerinin CEO’larının oluşturduğu Business Twenty’nin (B20) Başkanı Yousef Al-Benyan, global ekonominin son 100 yılın en kötü krizi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, acil reformlar yapılması gerektiğini söyledi.







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5 Ekim 2020

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