Dünya ekonomisi için 100 yılın en kötü krizi uyarısı

D\u00fcnyan\u0131n \u00f6nde gelen \u015firketlerinin CEO'lar\u0131n\u0131n olu\u015fturdu\u011fu Business Twenty'nin (B20) Ba\u015fkan\u0131 Yousef Al-Benyan, global ekonominin son 100 y\u0131l\u0131n en k\u00f6t\u00fc krizi ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya oldu\u011funa dikkat \u00e7ekerek, acil reformlar yap\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\nBusiness Twenty'nin (B20) Ba\u015fkan\u0131 Yousef Al-Benyan,\u00a0global ekonominin son 100 y\u0131l\u0131n en k\u00f6t\u00fc krizi ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya oldu\u011funa i\u015faret ederek, acilen reformlar yap\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini ifade etti.\r\n\r\nCNBC'de yer alan habere g\u00f6re, kas\u0131m ay\u0131nda yap\u0131lacak\u00a0G20 Liderler Zirvesi'ne seslenen Al-Benyan, "Global ekonomi 100 y\u0131l\u0131n en k\u00f6t\u00fc durumunda. Bu zorlu d\u00f6nem, daha iyisini in\u015fa etmek i\u00e7in f\u0131rsat olmal\u0131 ve politika yap\u0131c\u0131lar ile i\u015f d\u00fcnyas\u0131n\u0131n acilen bu konularda ad\u0131m atmalar\u0131 gerekli" diye konu\u015ftu.\r\n\r\nG20 liderlerini "Geni\u015f tabanl\u0131 ve cesur" ad\u0131mlar atmalar\u0131 gerekti\u011fini belirten Al-Benyan "Gelecek iki y\u0131lda ekonomik toparlanma geli\u015firken, a\u015fa\u011f\u0131 y\u00f6nl\u00fc riskler y\u00fcksek kalmaya devam edecek" dedi.\r\n\r\n