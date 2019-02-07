Kıbrıs

Dünya bankası yetkilileri KTEMB’yi ziyaret etti

7 Şubat 2019

Dünya Bankası yetkilileri, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’ni (KTEMB) ziyaret etti.

Birlikten verilen bilgiye göre, ziyaret, Kuzey Kıbrıs’ta özellikle yenilenebilir enerji potansiyeli hakkında bilgi almak amacıyla kurum ve kuruluşlara başlatılan ziyaretler kapsamında gerçekleştirildi.

Birlikteki toplantıda, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi potansiyeli yanında, elektrik şebekesi ve enterkonnekte sisteme geçilmesi, genel işçilik ve kurulum maliyetleri, Birlik üyelerinin faaliyet alanları ve piyasadaki iş gücü ile ilgili bilgi verildi.

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