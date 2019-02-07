Kıbrıs

Aydın Denktaş için kendi evinde mevlit okutuldu

7 Şubat 2019

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş için kendi evinde (Yılan Adası) dün akşam mevlit okutuldu.

DP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın Denktaş’ın vefatının ardından okutulan 3. gün mevlit programına olumsuz hava koşullarına rağmen çok sayıda vatandaş katıldı.

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kız kardeşleri Değer Denktaş, Ender Denktaş Vangöl, gelin ve torunlar konukları kapıda karşıladı.

Müezzinlerin okuduğu Mevlid-i Şerif ve ilahiler sonrası dualar edildi. Mevlit programının ardından konuklara ikramda bulunuldu.

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