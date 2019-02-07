Başbakan Erhürman Soylu’yu kabul etti.

ERHÜRMAN: “GÜVENLİK, TERÖR, NARKOTİK VE TÜM ALANLARDA İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ. BU ALANLARDA ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUZ İŞ BİRLİĞİ KARARLILIKLA GELİŞTİRİLECEK”

SOYLU: “İKİ ÜLKE ARASINDA CİDDİ BİR GÜVENİ, HUZURU VE ASAYİŞİ TEMİN ETMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye ile güvenlik, terör, narkotik ve tüm alanlarda iş birliğinin önemli olduğunu ve kararlılıkla geliştirileceğini söyledi.

Başbakan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu kabul etti.

Kabulde İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da yer aldı.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, GKK Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Başbakanlık bürokratları ve konuk heyet de hazır bulundu.

SOYLU: “GÜVENİ, HUZURU VE ASAYİŞİ TEMİN”

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC’de bulunmaktan ve iş birliğinden onur duyduklarını belirterek, KKTC’ye Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin selamlarını muhabbetini sevgisini getirdiklerini söyledi.

Soylu, ziyareti çerçevesinde Denktaş ailesini ziyaret ettiklerini, Kurucu Cumhurbaşkanı ve eşinin mezarlarını ziyaret ettiklerini, İçişleri ile verimli meseleler görüştüklerini, kent güvenlik sistemi, düzensiz göç ve adli iş birliği konusunda çok ciddi çalışma yapıldığını ve protokol imzaladıklarını anlattı.

İki ülke arasında ciddi bir güveni, huzuru ve asayişi temin etmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Soylu, diğer çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Soylu, Başbakan Erhürman huzurunda sahil güvenlik ile ilgili karşılıklı çok daha hızlı hareket edilebilecek bir protokol imzalayacaklarını ve iki ülkeye çok faydalı olacağına inanç belirterek, “Elimizden gelen neyse her türlü adımı KKTC ile birlikte atacağız. Gücümüz içinde ne gerekiyorsa yapma isteğindeyiz” diye konuştu.

21. Asrın küresel terör sınır aşan suçlar, uyuşturucu, kaçakçılık, düzensiz göç açısından zor bir yüzyıl olduğunu, bu konuda nasıl olursa olsun ülkelerin iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:

“TC olarak tüm bunlarla ciddi anlamda mücadele ediyoruz, tek başına bizim mücadelemiz yetmez. Özellikle FETÖ konusunda KKTC ile iyi bir süreci yönettik. Bu mücadeleyi daha da yükseltmek en büyük beklentimizdir. Çok başarılı adımlar atıldı, polise ve bakanlığa teşekkür ediyoruz.

Siberden narkotiğe, kaçakçılığa kadar her suça yönelik karşılıklı çalışmak iki ülkenin faydasındadır.

Bonzai konusu ilk olarak buradan geldi, bu yüzden iç güvenlik meselesi dıştan başlıyor. Biz de buna büyük önem veriyoruz. Tüm alanlarda iş birliği ülkelerimizi korumak için önemli.”

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin sınır dışı mücadelesiyle, terörü kaynağında yok etmek için attığı adımları anlatarak “Birbirimize bu yüzden çok destek olmalıyız. Bu konuda KKTC ile tam mutabakat içindeyiz inşallah iş birliğimiz başarıyla taçlandırılacak” dedi.

Soylu, “Bizim için Kıbrıs; davamız, aklımız, sevdamız, kardeşliğimiz ortak zaferimiz, kararlılığımız, demokrasi irade vücudumuz. Bunları söylerken onur duyuyoruz” diye konuştu.

ERHÜRMAN: “İŞ BİRLİĞİNİ İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

Başbakan Tufan Erhürman da, Soylu’yu geniş heyetiyle birlikte ağırlamaktan şeref duyduklarını belirterek, “İlişkilerimiz başka ülkelerle kıyaslanmaz, iş birliği de öyle. O yüzden bugün burada olmanız ve iş birlikleri önemli” dedi.

Erhürman, İki bakanlığın yürüttüğü çalışmaların iki ülke ve özellikle KKTC için son derece önemli olduğunu ifade ederek, bu çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydetti. Erhürman bu yöndeki iş birliğini çok daha ileriye taşımaları gerektiğini vurguladı.

FETÖ konusunda çok ciddi, hızlı çalıştıklarını ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Erhürman, “TC sorunları bizim sorunlarımızdır, iş birliğini daha da geliştireceğiz” diye konuştu.

Kartal’da yaşanan hadiseden aynı üzüntüyü yaşadıklarını ve Türk halkının acısını paylaştıklarını belirten Erhürman, “Geniş kadro ile burada olmanız önemli, çok mutlu olduk. Güvenlik, terör, narkotik ve tüm alanlarda iş birliği önemli. Bu alanlarda çok iyi çalışıyoruz iş birliği kararlılıkla geliştirilecek” dedi.

SAHİL GÜVENLİK PROTOKOLÜ

Görüşmenin ardından Başbakan Tufan Erhürman’ın huzurunda Bakanlar Kurulu Toplantı Odasında “Sahil Güvenlik” alanında protokol imzalandı.

“Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü”ne Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir imza koydu.